وكالة الطاقة الذرية: مستوى الإشعاع بمحطة تشرنوبل النووية غير طبيعي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء إن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشرنوبل النووية "غير طبيعي" وارتفع في أعقاب سيطرة القوات الروسية على المنطقة.

وأضاف في تصريحات خلال زيارته الموقع أن "مستوى الإشعاع، برأيي، غير طبيعي. كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب تحريك معدات ثقيلة كانت القوات الروسية تحضرها إلى هنا وعندما غادرت. إننا نتابع الأمر يوما بيوم".

وقبيل ذلك، اعتبر غروسي أن سيطرة القوات الروسية على موقع تشرنوبل منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي حتى 31 مارس/آذار السابق أمرٌ "غير طبيعي بتاتا" و"خطير جدا جدا".

وصل غروسي مع مجموعة خبراء بهدف "إرسال معدّات أساسية" مثل الملابس الواقية وأجهزة قياس الجرعات الإشعاعية، وإجراء "فحوصات إشعاعية وغيرها".

ولفت إلى أن على هؤلاء الخبراء "إصلاح أجهزة المراقبة عن بُعد التي يفترض أن ترسل بيانات إلى مقر" الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في النمسا.

وانقطع التيار الكهربائي وشبكات الاتصال عدّة مرات عن محطة تشرنوبل النووية منذ بداية السيطرة الروسية عليها. وهي تقع على بعد 150 كيلومترًا شمال كييف على الحدود البيلاروسية.

مساعدة تقنية

وكان رافائيل غروسي قد زار أوكرانيا في نهاية الشهر الماضي للتمهيد لاتفاق إرسال مساعدة تقنيّة. وزار محطة يوجونو-أوكرانينسك قبل لقاء مسؤولين روس كبار في كالينينغراد.

وقع أسوأ حادث نووي في التاريخ يوم 26 أبريل/نيسان 1986 في أوكرانيا التي كانت آنذاك إحدى الجمهوريات السوفياتية الـ15، عندما انفجر مفاعل في هذه المحطة، مما أدى إلى تلوث في مناطق أوروبية واسعة وخصوصًا أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا حاليًا.

وحذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب في كارثة نووية جديدة في أوروبا بعد 36 عامًا على كارثة تشرنوبل.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "اليوم، يعرّض عدوان روسيا غير القانوني وغير المبرر على أوكرانيا السلامة النووية في قارتنا للخطر مرة أخرى".