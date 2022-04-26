الصين.. السلطات توسع فحوص كورونا في بكين وهاجس الإغلاق يثير ذعر المواطنين

تعيش العاصمة الصينية (بكين) اليوم الثلاثاء على وقع مخاوف من إعلان إغلاق تام على غرار ما يحدث في شنغهاي، بعد أن فرضت السلطات اختبارات جماعية، ومنعت الوصول إلى أحياء بأكملها، ضمن سعيها لاحتواء تفش جديد لفيروس كورونا.

وقال مسؤول صيني بارز، في مؤتمر صحفي لحكومة بلدية بكين، مساء أمس الاثنين، إن المدينة ستوسع من دائرة فحوص كورونا لتشمل 11 مقاطعة أخرى من تشاويانغ بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 26 حتى 30 أبريل/نيسان، حسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأثار الإعلان عن اختبارات جماعية عمليات شراء مذعورة في المدينة أمس الاثنين، في ظل خوف السكان من تكرار سيناريو الإغلاق الذي تعيشه مدينة شنغهاي منذ أسابيع.

لكن الوضع بدا هادئًا اليوم الثلاثاء، مع التزام وسائل النقل العام برحلاتها كالمعتاد واكتظاظها بالركاب.

وأعلنت قاعات رياضية عدة يمارس فيها سكان العاصمة كرة السلة أو "البادمنتن"، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر "تماشيا مع تعليمات السلطات الصحية".

كما أعلن معبد لاما البوذي التيبتي الذي يستقطب كثيرا من الزوار أنه سيغلق أبوابه بدءا من غد الأربعاء.

وحظرت بلدية المدينة على الفنادق استضافة اجتماعات أو فعاليات، كما أصدرت قرارات بتعليق المعارض وحفلات الزواج والعروض والمسابقات الرياضية، لكن المتاجر والمطاعم ودور السينما لا تزال مفتوحة.

وتواجه الصين منذ مارس/آذار الماضي فورة وبائية تشمل بدرجات متفاوتة أقاليم مختلفة، وتعتمد الصين إستراتيجية "صفر كوفيد" وترفقها بإجراءات حجر وفحوص واسعة النطاق.

وباتت شنغهاي البؤرة الرئيسة للوباء وقد أعلنت الثلاثاء عن 52 حالة وفاة جديدة ونحو 17 ألف إصابة في غضون 24 ساعة.

ويخضع سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونا لحجر صارم منذ مطلع أبريل/نيسان، ويواجه بعضهم صعوبات في الحصول على المواد الغذائية في حين يرسل المصابون إلى مراكز حجر حيث الظروف الصحية متفاوتة.

لكن الوضع أقل خطورة بكثير في بكين، بيد أن العاصمة الصينية سجلت أكثر من 100 إصابة منذ الأسبوع الماضي، بينها 33 كشف عنها اليوم الثلاثاء، في ارتفاع مقارنة مع الأيام السابقة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين -اليوم الثلاثاء- إن البر الرئيسي سجل 17 ألفا و812 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، فضلا عن 52 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4828.