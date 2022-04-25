مصدر أمني لبناني للجزيرة: إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أفاد مصدر أمني لبناني للجزيرة بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف منطقة الإطلاق.

وأوضح مراسل الجزيرة أن المنطقة التي أطلق منها الصاروخان تقع جنوبي مدينة صور حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).

وأشار المراسل إلى أن المنطقة تسمى القليلة وهي منطقة جبلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي سقوط في منطقة مفتوحة، انطلق من جنوبي لبنان.

من جهتها تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين-القليلة جنوب مدينة صور باتجاه فلسطين المحتلة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من يوم الاثنين أن مدفعيته قصفت منطقة في لبنان أُطلقت منها قذيفة صاروخية في وقت سابق.

وقال بيان صادر عن الجيش، وصل إلى وكالة الأناضول، أن "قوات المدفعية تقصف في هذه اللحظات أهدافا في لبنان، وتطلق النيران نحو منطقة إطلاق النار".

ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات على مدى الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس مما أثارغضبا عربيا وقلقا دوليا.

وقال جيش الاحتلال على تويتر إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد جماعة حزب الله اللبناني عام 2006.