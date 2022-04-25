لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين أن قواتها صدت هجمات للقوات الروسية في إقليم دونباس (شرق)، في وقت قالت الاستخبارات البريطانية إن الروس لم يحرزوا سوى تقدم طفيف خلال الهجوم الذي بدؤوه مؤخرا في الإقليم.

وبالتوازي مع المعارك المستمرة على عدة جبهات في الشرق والجنوب، تعرضت مدن أوكرانية لقصف صاروخي كان من بين أهدافه محطات للسكة الحديدية وأخر لتخزين الوقود، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وقد أعلنت موسكو عن وقف لإطلاق النار في مدينة ماريوبول (جنوب) للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" للصلب، لكن سلطات كييف أكدت أنه لم يتم الاتفاق على فتح ممر إنساني من المدينة.

من جهة أخرى، تعهد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان عقب زيارتهما كييف بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا كي تكسب المعركة ضد روسيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ61 من هذه الحرب:

منذ ساعة

انفصاليو دونيتسك: قواتنا أجلت اليوم 161 مدنيا من ماريوبول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتنا.

منذ ساعة

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة:

لا نعتقد أن وقف إطلاق النار خيار جيد في الوقت الحالي.

روسيا لم تقصف أي مناطق سكنية في أوديسا.

روسيا لا تمتلك أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية ولن يكون من المنطقي استخدامها في أوكرانيا.

لدى الولايات المتحدة وحلفائها سجل مثبت في استخدام أسلحة دمار شامل لمهاجمة دول ذات سيادة.

منذ ساعتين

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:

نتيجة الحرب في أوكرانيا لن تحدد مصير أوروبا فحسب بل منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الاعتداء الروسي على أوكرانيا تهديد مباشر لأمننا.

منذ ساعتين

وزير خارجية أوكرانيا: إذا كان قادة العالم جادين بإنهاء جرائم الحرب الروسية فعليهم حرمان بوتين من عائدات النفط.

منذ 4 ساعات

رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني:

لا اتفاق مع موسكو على فتح ممر إنساني من ماريبول اليوم.

طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضمان أي اتفاق بشأن فتح ممر إنساني من مصنع آزوفستال في ماريوبول.

منذ 4 ساعات

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال:

إذا غادر الروس وحصلنا على ضمانات أمنية فيمكننا القول إن الحرب قد انتهت وانتصرنا.

ماريوبول رمز للأوكرانيين الشجعان وندعو شركاءنا للمساعدة بفتح ممر إنساني منها.

العالم يدعم أوكرانيا بشكل كامل في الحرب واسعة النطاق التي تشنها روسيا.

نتفاوض مع المنظمات الدولية لدعم النازحين داخليا واللاجئين في الدول المجاورة.

التحدي الأكبر الذي يواجه العالم هو أزمة الغذاء المستقبلية التي تخلقها روسيا.

منذ 4 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني: الدعم الأميركي يعجل انتصار الحرية والديمقراطية على طغيان روسيا.

منذ 4 ساعات

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي:

نجدد الدعوة للعالم الحر إلى فرض عقوبات أقسى على قطاع الطاقة الروسي.

الإجراءات العقابية الجديدة يجب أن تضع حدا للاقتصاد الروسي وتمنعه من تمويل الحرب.

منذ 4 ساعات

الخارجية الروسية: تعليق الأعمال العسكرية للسماح للمدنيين بمغادرة آزوفستال بادرة حسن نية كبيرة من روسيا.

منذ 5 ساعات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

لدينا كل الإمكانات لتخفيض آثار العقوبات الغربية علينا.

اقتصاد روسيا يملك كل الإمكانيات للعمل بشكل مستقل ودون أي خلل.

محاولات تفتيت روسيا لن تنجح.

المهمة الرئيسية للغرب هي تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل وهذا لن ينجح.

لا بد من مكافحة التطرف وقمع أي محاولات للتدخل في الشؤون الروسية.

دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى يطالبون النخبة الأوكرانية بالانتصار في ساحة المعركة.

النازيون بدؤوا جرائمهم ضد سكان دونباس قبل 8 سنوات.

نحن نعرف أسماء عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين يعملون مع الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

أوقفنا اليوم مجموعة إجرامية أرادت اغتيال صحفي روسي.

الأوامر بقتل الصحفيين ليست انتهاكا لحرية الكلمة فحسب بل لحقوق الإنسان كذلك.

منذ 5 ساعات

سلطات خاركيف: إسقاط طائرة روسية مقاتلة من طراز "سوخوي 34" فوق منطقة بالاكليا المحتلة.

منذ 5 ساعات

المخابرات الأوكرانية: روسيا لم تتخل عن خطط استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأوكرانية والمدنيين في آزوفستال بماريوبول.

منذ 5 ساعات

وكالة نوفوستي: موسكو ستبحث قضايا تتعلق بماريوبول ومصنع آزوفستال مع الأمين العام للأمم المتحدة.

منذ 5 ساعات

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: ندعو للإفراج الفوري عن 4 من أعضاء بعثة المراقبة المحتجزين في دونيتسك ولوغانسك.

منذ 6 ساعات

وكالة تاس عن هيئة الطوارئ الروسية: إخلاء محطة سافيلوفسكي للقطارات وسط موسكو بعد اكتشاف جسم مشبوه.

منذ 6 ساعات

الدفاع الروسية: بدءا من الساعة 14 سيتم وقف إطلاق نار شامل لخروج المدنيين من آزوفستال عبر الممرات الآمنة.

وكالة إنترفاكس: روسيا ستفتح اليوم ممرا إنسانيا لخروج المدنيين من آزوفستال في ماريوبول.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

المساعدات كانت القضية الأولى في المحادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أمس.

نواصل بذل كل ما في وسعنا لطرد المحتلين وإعادة السلام لشعبنا.

عندما تنتصر الديمقراطية في بلد ما فإنها تنتصر في جميع أنحاء العالم.





منذ 6 ساعات

انفصاليو دونيتسك:

نحو 400 من المرتزقة الأجانب محاصرون في مجمع آزوفستال بماريوبول.

مقتل مدني وجرح آخر في قصف أوكراني بصواريخ غراد على مدينة ماكييفكا شرق دونيتسك.

منذ 6 ساعات

نائب وزير الخارجية الروسي:

سنبحث عقد لقاء مباشر بين الوفدين الروسي والأوكراني عند التوصل لاتفاقات جوهرية.

لا يجري التحضير لأي لقاء بين لافروف وكوليبا في إسطنبول.

لم نسمع عن التحضير لإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون.

منذ 6 ساعات

وكالة نوفوستي عن سلطات مدينة تفير الروسية: ارتفاع عدد قتلى حريق معهد أبحاث تابع لوزارة الدفاع إلى 17 قتيلا.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة:

صفارات الإنذار تدوي وسط العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثانية منذ صباح اليوم.

صفارات الإنذار تدوي مجددا في أوديسا جنوب أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: مقتل نحو 22 ألفا من القوات الروسية منذ بدء الغزو.

منذ 7 ساعات

سلطات فينيتسا الأوكرانية: قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف روسي على مدينتي جمرينكا وكوزياتين.





منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

سلاح الجو الروسي يقصف 56 منشأة عسكرية أوكرانية.

القوات الصاروخية الروسية نفذت 19 ضربة ودمرت 4 مراكز قيادة أوكرانية و 3 مستودعات ذخيرة.

تدمير مرافق تكرير النفط ومستودع تخزين المنتجات النفطية في منطقة كريمينشوك في أوكرانيا.

إدارة ريفني العسكرية شمال غربي أوكرانيا: القوات الروسية استهدفت بصاروخين باليستيين البنية التحتية للسكك الحديدية.

منذ 8 ساعات

حاكم منطقة كورسك الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في قرية بوروفسكوي بمنطقة كورسك.

منذ 8 ساعات

رويترز عن مسؤول السكك الحديدية الأوكراني: استهداف 5 محطات وسط وجنوب البلاد وأنباء عن وقوع ضحايا.

منذ 8 ساعات

رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف: وقوع انفجارات وحرائق في منطقتين بالمقاطعة بعد دوي صفارات الإنذار صباح اليوم.

منذ 8 ساعات

الإدارة العسكرية في كريفي ريه (جنوبي أوكرانيا): روسيا تخطط لهجوم على المدينة في الأيام المقبلة ونحن مستعدون لذلك.

منذ 8 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: روسيا تعلن أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين قرب الحدود.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي قصف عنيف في الأحياء الشمالية والغربية من مدينة دونيتسك.

منذ 8 ساعات

السفير الروسي في الولايات المتحدة:

موسكو أرسلت مذكرة إلى واشنطن تطالبها بوقف توريد الأسلحة إلى كييف.

تزويد واشنطن لكييف بالأسلحة لا يساهم في البحث عن حل دبلوماسي للصراع.

منذ 9 ساعات

انفصاليو دونيتسك:

إجلاء 407 مدنيين من ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية.

إجمالي عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول باتجاه مناطق سيطرتنا بلغ 22987 شخصا.

لا يوجد لدى القوات الأوكرانية ما يعوض خسائرها البشرية الكبيرة على جبهات القتال.

منذ 9 ساعات

مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني: مقتل 215 طفلا وإصابة 391 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ 9 ساعات

سلطات بولتافا بشمال شرقي أوكرانيا: قتيل و7 جرحى بقصف صاروخي استهدف أمس المحطة الحرارية ومصفاة تكرير النفط بكريمنشوك.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية:

روسيا تشن هجمات متواصلة للسيطرة على دونيتسك ولوغانسك.

صدّ 7 هجمات للجيش الروسي في الساعات الـ24 الماضية.

تدمير 13دبابة و3 أنظمة مدفعية و17 مركبة مدرعة و4 مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و4 ناقلات.

وحدات الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات بدون طيار.

الجيش الروسي واصل قصف خاركيف وكاراسيفكا وبروديانكا.

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:

وضعنا إستراتيجية لدعم أوكرانيا وروسيا فشلت في السيطرة عليها.

ماضون في مساعدة الأوكرانيين وتعزيز قدراتهم في المعركة.

سنعيد الدبلوماسيين الأميركيين إلى كييف الأسبوع المقبل.

الرئيس الأوكراني زيلنسكي عبر عن امتنانه العميق للرئيس بايدن والشعب الأميركي على الدعم الكبير المقدم لأوكرانيا.

الأمين العام للأمم المتحدة سيحمل رسالة قوية إلى بوتين تدعوه إلى وقف الحرب.

وزيرالدفاع الأميركي لويد أوستن:

سنساعد أوكرانيا لتحقيق الفوز في معركتها ضد روسيا وسنركز على توفير كل ما يلزم.

نقوم بكل ما في وسعنا لإيصال الأسلحة المطلوبة وسائر أنواع الدعم العسكري.

روسيا خسرت الكثير من قدراتها العسكرية وقواتها في هذه الحرب.

مؤمنون بأن الأوكرانيين سينتصرون في هذه المعركة إذا ما تم توفير الدعم اللازم لهم.

الحياة في كييف بدأت بالعودة إلى الوضع الطبيعي.

أوستن: ليس لدينا قوات على الأرض ولن نكون قادرين على تتبع مسار الأسلحة وضمان عدم وقوعها في أيدي الخصوم.

Someone caught what appears to be the second explosion in Bryansk early this morning. Seems to be the one that hit the storage area. pic.twitter.com/0skf20TXoA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 25, 2022

منذ 9 ساعات

وزارة الطوارئ الروسية: نشوب حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

الاستخبارات البريطانية:

روسيا حققت تقدما طفيفا في بعض المناطق منذ بدأت تركيزها على السيطرة على دونباس.

دفاع القوات الأوكرانية عن ماريوبول أنهك العديد من الوحدات الروسية وقلل فعاليتها القتالية.

منذ 10 ساعات

شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤول في البنتاغون: بايدن كان واضحا أن قواتنا لن تقاتل في أوكرانيا، بما فيها القوات الجوية.

منذ 11 ساعة

وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أميركيين:

بلينكن وأوستن تعهدا خلال زيارة كييف بتقديم نحو 700 مليون دولار مساعدات عسكرية.

بلينكن أكد خلال لقائه زيلينسكي في كييف عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.