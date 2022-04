لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين أن قواتها صدت هجمات للقوات الروسية في إقليم دونباس (شرق)، في وقت قالت الاستخبارات البريطانية إن الروس لم يحرزوا سوى تقدم طفيف خلال الهجوم الذي بدؤوه مؤخرا في الإقليم.

وبالتوازي مع المعارك المستمرة على عدة جبهات في الشرق والجنوب، تعرضت مدن أوكرانية لقصف صاروخي كان من بين أهدافه محطات للسكة الحديدية وأخر لتخزين الوقود، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وقد أعلنت موسكو عن وقف لإطلاق النار في مدينة ماريوبول (جنوب) للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" للصلب، لكن سلطات كييف أكدت أنه لم يتم الاتفاق على فتح ممر إنساني من المدينة.

من جهة أخرى، تعهد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان عقب زيارتهما كييف بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا كي تكسب المعركة ضد روسيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ61 من هذه الحرب:

انفصاليو دونيتسك: قواتنا أجلت اليوم 161 مدنيا من ماريوبول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتنا.

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة:

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:

وزير خارجية أوكرانيا: إذا كان قادة العالم جادين بإنهاء جرائم الحرب الروسية فعليهم حرمان بوتين من عائدات النفط.

رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني:

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال:

وزير الدفاع الأوكراني: الدعم الأميركي يعجل انتصار الحرية والديمقراطية على طغيان روسيا.

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي:

الخارجية الروسية: تعليق الأعمال العسكرية للسماح للمدنيين بمغادرة آزوفستال بادرة حسن نية كبيرة من روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

سلطات خاركيف: إسقاط طائرة روسية مقاتلة من طراز "سوخوي 34" فوق منطقة بالاكليا المحتلة.

المخابرات الأوكرانية: روسيا لم تتخل عن خطط استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأوكرانية والمدنيين في آزوفستال بماريوبول.

وكالة نوفوستي: موسكو ستبحث قضايا تتعلق بماريوبول ومصنع آزوفستال مع الأمين العام للأمم المتحدة.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: ندعو للإفراج الفوري عن 4 من أعضاء بعثة المراقبة المحتجزين في دونيتسك ولوغانسك.

وكالة تاس عن هيئة الطوارئ الروسية: إخلاء محطة سافيلوفسكي للقطارات وسط موسكو بعد اكتشاف جسم مشبوه.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

انفصاليو دونيتسك:

نائب وزير الخارجية الروسي:

وكالة نوفوستي عن سلطات مدينة تفير الروسية: ارتفاع عدد قتلى حريق معهد أبحاث تابع لوزارة الدفاع إلى 17 قتيلا.

مراسل الجزيرة:

هيئة الأركان الأوكرانية: مقتل نحو 22 ألفا من القوات الروسية منذ بدء الغزو.

سلطات فينيتسا الأوكرانية: قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف روسي على مدينتي جمرينكا وكوزياتين.

وزارة الدفاع الروسية:

إدارة ريفني العسكرية شمال غربي أوكرانيا: القوات الروسية استهدفت بصاروخين باليستيين البنية التحتية للسكك الحديدية.

حاكم منطقة كورسك الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في قرية بوروفسكوي بمنطقة كورسك.

رويترز عن مسؤول السكك الحديدية الأوكراني: استهداف 5 محطات وسط وجنوب البلاد وأنباء عن وقوع ضحايا.

رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف: وقوع انفجارات وحرائق في منطقتين بالمقاطعة بعد دوي صفارات الإنذار صباح اليوم.

الإدارة العسكرية في كريفي ريه (جنوبي أوكرانيا): روسيا تخطط لهجوم على المدينة في الأيام المقبلة ونحن مستعدون لذلك.

وكالة الصحافة الفرنسية: روسيا تعلن أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين قرب الحدود.

مراسل الجزيرة: دوي قصف عنيف في الأحياء الشمالية والغربية من مدينة دونيتسك.

السفير الروسي في الولايات المتحدة:

انفصاليو دونيتسك:

مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني: مقتل 215 طفلا وإصابة 391 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

سلطات بولتافا بشمال شرقي أوكرانيا: قتيل و7 جرحى بقصف صاروخي استهدف أمس المحطة الحرارية ومصفاة تكرير النفط بكريمنشوك.

وزارة الدفاع الأوكرانية:

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:

وزيرالدفاع الأميركي لويد أوستن:

Someone caught what appears to be the second explosion in Bryansk early this morning. Seems to be the one that hit the storage area. pic.twitter.com/0skf20TXoA

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 25, 2022