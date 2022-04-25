في مشهد غريب.. شجار بالأيدي وتبادل للكمات بين الجيش والشرطة في بغداد

في حدث غريب من نوعه، اندلع شجار وعراك بالأيدي بين منتسبين في الشرطة والجيش العراقيين أمام أنظار المارّة في أحد شوارع بغداد، وهو أمر قوبل بانتقادات لاذعة على منصات التواصل العراقية.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو يظهر عراكا بالأيدي بين أفراد من الشرطة مع آخرين من الجيش، قرب مستشفى اليرموك في العاصمة بغداد، حيث يظهر في الفيديو قيام عناصر الجيش والشرطة بضرب بعضهم ضربا مبرحا.

شجار بالايادي بين الجيش والشرطة قرب مستشفى اليرموك في بغداد. pic.twitter.com/MEPBXq8XFt — يانسون حسابي الجديد 10 (@yan22iq) April 25, 2022

وعقب انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أصدر قائد عمليات بغداد أمرًا بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة، وتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة.

انتقادات لاذعة

ووجّه عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لعناصر الجيش والشرطة الذين اشتبكوا بالأيدي في الشارع وأمام أنظار المارة، مطالبين وزارتي الدفاع والداخلية بإدخال منتسبيها دورات تأهيل لمنع تكرار مشاهد كهذه.

وقال الخبير العسكري واللواء الركن المتقاعد، جمال الحلبوسي، عبر حسابه على تويتر، "للأسف، عندما يكون الصراع بين الشرطة والجيش قرب مستشفى اليرموك، يجب معاقبة المفرزتين عقوبة صارمة للحد من هذا الإجراء غير المقبول".

للاسف عندما يكون الصراع بين الشرطة والجيش

قرب مستشفى اليرموك

يجب معاقبة المفرزتين عقوبة صارمة للحد من هذا الاجراء غير المقبول pic.twitter.com/KIZDg02HDJ — Dr. jamal (@d_alIraq) April 24, 2022

وعلّق الناشط محمد عفلوك، عبر حسابه على تويتر، قائلا "في بلد العجائب الجيش يتقاتل مع الشرطة، والمجرمون والقتلة والفاسدون يشاهدون".

في بلد العجائب

الجيش يتقاتل مع الشرطة

والمجرمين والقتلة والفاسدين يشاهدون!!! pic.twitter.com/J2guByi9Fi — محمد عفلوك (@mohammed_aflok) April 24, 2022

وكتب المدوّن أبو مرتضى الحسيني، على حسابه في فيسبوك، "مع الأسف أمام أنظار العالم القوات الأمنية تفقد هيبتها، مشهد معيب".

وكتب الصحفي عبد السميع العزاوي على تويتر "من أمن العقاب أساء الأدب".

عندما تتشاجر الدولة مع الدولة .. شجار بالأيدي بين منتسبين في الجيش و الشرطة العراقية قرب مستشفى اليرموك ببغداد .

من آمن العقاب اساء الادب pic.twitter.com/7qQrTFRurS — عبدالسميع عزاوي السامرائي (@Abdulsamea_A_k) April 24, 2022

وقال المدوّن عباس صلال الربيعي، عبر حسابه على فيسبوك، "منظر مخز جدًّا يوضح حالة المنظومة العسكرية، شجار بين الجيش والشرطة. لم يكن الجيش سورًا للوطن بهذا المنظر، ولم تكن الشرطة في خدمة الشعب بهذا المنظر".