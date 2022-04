وثق المنقذ والناشط البريطاني برين دان إحدى قصص غرق قوارب اللاجئين الموجعة، والتي عاش تجربتها قبل عدة أسابيع في مياه البحر الأبيض المتوسط بين قارّتي أفريقيا وأوروبا.

وقال برين دان -في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر- إنه كان قبل أسابيع قليلة في جولة استكشاف مع فريق "سي ووتش" -وهي منظمة ألمانية غير حكومية تعمل في البحر المتوسط لإنقاذ اللاجئين- حين رصدوا قارب لاجئين يغرق في مياه البحر على بعد 10 أميال منهم.

وأوضح أن الطائرة الخاصة بالفريق رصدت نحو 50 لاجئًا في المياه بعد تحطم قاربهم، وعلى الفور "انطلقنا بأقصى سرعة، وتمكنا من رؤية اللاجئين في المياه بوضوح، وكان خفر السواحل الليبي قد سبقنا إلى المكان".

وبشأن ما شاهده لحظة ووصله قال برين دان "كان هناك الكثير من الأشخاص في المياه، يطلبون النجدة، وفي يأس يضربون مياه البحر، فهم غير قادرين على السباحة، ورغم أن بعضهم كانوا يرتدون سترات النجاة، فقد كانوا يصارعون لإبقاء رؤوسهم فوق الماء، لقد كانت تلك لحظاتهم الأخيرة التي يملأها الذعر".

ويضيف المنقذ البريطاني أن أول الناجين كانا شخصين تصارعا على نفس طافية النجاة، ثم اقترب نحوهم شخصٌ آخر، وعندما وصل إلى القارب مد يده وسحبه فريق المنقذين و"ارتمى أول من ركب على القارب على الأرض، أعياه التعب، واستمر بالبكاء".

وبينما كان برين دان وفريق "سي ووتش" منهمكين بعمليات البحث والإنقاذ، بقيت سفينة خفر السواحل الليبية قبالتهم، ورغم هول المأساة التي كان الناجون يعيشونها تلك اللحظات، فإن أحدهم -وفقا لبرين دان- ظل يصرخ "بشفاهه المرتجفة بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه" ويقول "لا ليبيا! لا ليبيا!" خوفًا من تسليمه إلى خفر السواحل الليبية.

وفي مشهد آخر، قال برين دان إنه شاهد فتاة على متن السفينة الليبية ترمي بنفسها في البحر، حيث "تشاجرت الفتاة مع أحد الحراس ثم قفزت في البحر، وسبحت نحونا".

ورغم أنها لم تكن تجيد السباحة -كما اكتشف برين دان لاحقا- فإنها فضّلت المخاطرة بحياتها على أن تعود ليبيا، فقد "كانوا جميعا مرعوبين جدا".

