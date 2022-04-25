بعد إطلاق صاروخين باتجاه الجليل الغربي.. مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان بعشرات القذائف

قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن مدفعيته أطلقت عشرات القذائف على مناطق مختلفة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بينها منطقة أُطلقت منها قذيفة صاروخية صوب إسرائيل وسقطت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة شلومي البصة شرق نهريا من دون أن تخلف إصابات أو أضرارا.

واتهم الجيش الإسرائيلي تنظيمات فلسطينية في المخيمات بلبنان بإطلاق القذيفة صوب إسرائيل، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل.

وقد أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي أطلق 6 قذائف باتجاه موقع إطلاق صاروخين من الجنوب، وبأن القذائف سقطت في منطقة مفتوحة في وادٍ يقع بين بلدتي مجدل زون وزبقين.

وكان مصدر أمني لبناني قال إن صاروخين أُطلقا من جنوب البلاد باتجاه منطقة الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وأوضح مراسل الجزيرة أن المنطقة التي أطلق منها الصاروخان تسمى القليلة وهي منطقة جبلية تقع جنوبي مدينة صور حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين-القليلة جنوب مدينة صور باتجاه فلسطين المحتلة.

وتأتي في هذه التطورات في أعقاب توترات ومواجهات على مدى الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس، أثارت غضبا عربيا وقلقا دوليا.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني عام 2006.