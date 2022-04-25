بايدن قد يزور إسرائيل في يونيو والمحادثات الإستراتيجية تتناول الملف الإيراني

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأميركي جو بايدن على زيارة يقوم بها بايدن إلى إسرائيل قريبا.

وأفادت مصادر في تل أبيب بأن الموعد المتوقع لهذه الزيارة هو منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وكان بينيت قد بحث مع بايدن الملف النووي الإيراني ونية واشنطن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان في واشنطن جولة جديدة من المحادثات الإستراتيجية في الأسبوع الجاري.

وقال الموقع إن المباحثات ستركز على البرنامج النووي الإيراني، ومواجهة نشاط طهران في المنطقة.