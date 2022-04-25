لافروف يحذر من "خطر فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، مما سماه "خطرا فعليا" لاندلاع حرب عالمية ثالثة. ونقلت عنه وكالة إنترفاكس قوله إن "الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف تأكيده أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ"التظاهر" بالتفاوض.

وقال إن "النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وأضاف "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات".

وأكد أن الصراع في أوكرانيا سينتهي باتفاق لكن مضمونه سيعتمد على الوضع العسكري.

وطبقا لنص نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، قال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي إن كييف لم تكن تتفاوض بجدية.





ممرات إنسانية

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الروسي فتح ممر إنساني لتأمين مغادرة المدنيين الموجودين في مجمع آزوفستال بمدينة ماريوبول، في حين طلبت كييف من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان أي اتفاق يتعلق بالممرات الإنسانية من آزوفستال.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية ستوقف جميع الأعمال القتالية من جانب واحد، وتتراجع إلى مسافة آمنة، لتأمين إجلاء المدنيين الموجودين في المصنع إلى أي جهة يختارونها.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني نفيه أي اتفاق مع موسكو على فتح ممر إنساني من ماريوبول الاثنين، وقال المسؤول الأوكراني إن بلاده طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان أي اتفاق بشأن فتح ممر إنساني من آزوفستال.

من جانب آخر، قال انفصاليو منطقة دونيتسك (شرق أوكرانيا) إن قواتهم أجلت الاثنين 161 مدنيا من ماريوبول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونشر الانفصاليون صورا لآليات مصفحة عليها مكبرات صوت، تدعو القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال بماريوبول للاستسلام.

وقد دخل فريق الجزيرة إلى ميناء مدينة ماريوبول بعد أقل من أسبوع من سيطرة القوات الروسية وقوات الانفصاليين عليه، حيث رصد الفريق وجود سفن تجارية أجنبية ما تزال محاصرة في الميناء المجاور لمجمع آزوفستال الصناعي، الذي تدور فيه المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية.





المرحلة الثانية

وفي سياق موازٍ، أعلنت القوات الروسية أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستركز على إحكام السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا، بما يفتح الطريق للوصول إلى القوات الموجودة في إقليم ترانسنيستريا الانفصالي.

من جانبه، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية في المنطقة الشرقية إن طائرة حربية روسية أُسقطت في مقاطعة خاركيف.

وقال حاكم المقاطعة إن 3 مدنيين قتلوا وجُرح 3 آخرون في قصف روسي على المقاطعة.

كما قال مسؤول سكك الحديد في أوكرانيا إن 5 محطات وسط البلاد تعرضت للقصف، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

أما رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف، فأفاد بوقوع انفجارات وحرائق في منطقتين بالمقاطعة صباح الاثنين.





إفشال التقدم

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية تواصل شنّ هجمات للسيطرة على مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.

وأفاد المتحدث باسم هيئة الأركان أولكسندر شتابون بأن الجيش الروسي يواصل قصف مدن خاركيف وكاراسيفكا وبروديانكا وكوروربوتشكينو. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية، أفشلت تقدم الجيش الروسي في اتجاهات إيزيوم وبارفينكوف وسلوفيانسك.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مراكز ومعدات عسكرية ومستودعات لتكرير النفط في مناطق مختلفة، كما أعلنت إسقاط مسيرتين للقوات الأوكرانية.

وبثت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاقها صاروخ "إسكندر" على الأراضي الأوكرانية، وأظهر الفيديو لحظة الإطلاق، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تحدد الهدف الذي استهدفه الصاروخ ولا تاريخ إطلاقه.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة منشآت إنتاج الوقود في مصفاة لتكرير النفط، ومرافق تخزين المنتجات النفطية في الضواحي الشمالية لمدينة كرمنشوغ.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بأن صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو أصابت خلال الليل 6 منشآت عسكرية أوكرانية.

وقالت سلطات مقاطعة فينتسيا إن 5 قتلى سقطوا في قصف روسي استهدف منطقتين في المقاطعة الواقعة غربي أوكرانيا.





حريق

وفي سياق مواز، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أنه لا خطط لإجلاء المدنيين من المنطقة.

وطال الحريق الذي اندلع فجرا خزانين للوقود في المنطقة، وأظهرت مقاطع مصورة حريقا ضخما بالمقاطعة، دون تحديد أسبابه.