مواجهة ثانية بعد 2017.. الفرنسيون يختارون اليوم رئيسهم من بين ماكرون ولوبان

بدأ الفرنسيون التصويت اليوم الأحد في انتخابات ستقرر ما إذا كان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أو تطيح به اليمينية المتطرفة المتشككة في أوروبا مارين لوبان في جولة ثانية حاسمة من انتخابات الرئاسة، يتواجهان فيها للمرة الثانية منذ سنة 2017.

وفتحت صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (6:00 بتوقيت غرينتش) وستغلق في الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الأولية بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.

ويستمر التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، وكان التصويت قد انطلق أمس في أرخبيل سان بيار وميكلون قبالة سواحل كندا، ثم في غويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية، وفي جزر الكاريبي الفرنسية بالمارتينيك وغوادالوب وسان مارتن وسان بارتيليمي، ثم في الأقاليم بالمحيط الهادي.





وتتجه الأنظار في الانتخابات الفرنسية إلى النسب المحتملة للإقبال أو العزوف عن التصويت، والتي من شأنها أن تكون عاملا حاسما بالنسبة لكلا المرشحين، حيث أظهر الدور الأول لهذه الانتخابات نسبة عزوف عن التصويت بلغت نحو 26%، وهي الأكبر منذ انتخابات 2002.

يذكر أن مناطق الضواحي الباريسية التي تضم كثافة سكانية كبيرة للفرنسيين من أصول أجنبية، كانت الأقل إقبالا على التصويت خلال الدور الأول.

وبالرجوع إلى الانتخابات الماضية عام 2017 فقد بلغت نسبة العزوف عن التصويت في الجولة الثانية التي دارت بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان نحو 25%.

وقد تصدر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (28.5%)، ومرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان (23.6%)، نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، بينما حل مرشح أقصى اليسار ورئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون في المرتبة الثالثة بـ(21.1%).