مقتل فتاة وإنقاذ العشرات في حادث غرق زورق مهاجرين بطرابلس اللبنانية

قال وزير النقل اللبناني للجزيرة إنه تم انتشال جثة وإنقاذ 45 مهاجرا في حادث غرق زورق قبالة شواطئ مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وأضاف الوزير أن عمليات الإنقاذ مستمرة بحثا عن مفقودين. وذكر مصدر أمني أن القارب غادر بطريقة غير شرعية، كما تتركز العمليات على بعد نحو 10 أميال بحرية من الشاطئ بمشاركة زوارق الجيش.

وفي وقت سابق اليوم، قال الصليب الأحمر على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.

ودفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى المخاطرة برحلات بحرية إلى أوروبا على متن زوارق صغيرة.