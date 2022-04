تعهد بالعمل من أجل فرنسا موحدة وقوية.. انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية

أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية تمتد على 5 سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.

وقالت صحيفة "ليبراسيون" (Libération) الفرنسية إن التقديرات الأولية تشير إلى فوز ماكرون بنسبة 58.2%.

وألقى ماكرون خطابا أمام أنصاره، مبديا شكره لـ"كل المواطنين والمواطنات الذين عبروا عن ثقتهم فيّ وأنا مدين لهم"، قائلا إنه لم يعد مرشحا لتيار سياسي بل هو الآن "رئيس لجميع الفرنسيين".

وتابع بالقول "اليوم اخترتم مشروعا إنسانيا طموحا لبلدنا ولأوروبا.. مشروعنا الطموح سأحمله بقوة للسنوات الخمس المقبلة".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن على فرنسا أن توصل صوتها وعلى الجميع أن يعملوا من أجل الوحدة ورفع التحديات في السنوات المقبلة، قائلا "لدينا مسؤولية مشتركة وهذا ما يجعل منا قوة فريدة".

من جهتها، قالت مارين لوبان إنها ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران المقبل، في حين أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت لوبان أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارا مدويا"، بعد أن أشارت التقديرات التي نشرتها مراكز الاستطلاع إلى فوز إيمانويل ماكرون بنسبة تتراوح بين 57.6 و58.2% من الأصوات.

وأضافت لمناصريها بالقول "أظهر الفرنسيون مساء اليوم رغبة في تكتل وازن قوي ضد إيمانويل ماكرون، رغبة في معارضة ستواصل الدفاع عنهم وحمايتهم".

وبلغت نسبة إقبال الفرنسيين على التصويت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش 63.23%، وذلك وفقا للأرقام الرسمية للداخلية الفرنسية.

وتراجعت نسبة الإقبال بنقطتين مقارنة بمؤشر التوقيت نفسه في انتخابات 2017، كما تراجعت نسبة الإقبال على التصويت بـ4 نقاط مقارنة بالمؤشر نفسه في انتخابات 2012.

وهنّأ قادة الاتحاد الأوروبي ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لـ5 أعوام إضافية".

وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر إستراتيجية"، في حين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أُبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا".

