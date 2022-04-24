حكومة اليمن: جماعة الحوثي أعاقت إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقال الوزير في بيان إن الرحلة التي كان مقرر انطلاقها اليوم الأحد تعثرت جراء "عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية".‏

وأضاف "مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول فرض 60 راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة".

بدوره، قال رائد جبل، وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن دول التحالف رفضت منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التي كان من المقرر وصولها إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الأحد.

وأضاف أن دول التحالف تتنصل من التزاماتها، معتبرا ذلك خرقا للهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي لدى اليمن.

ومساء أمس السبت، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، تعذر انطلاق أولى رحلاتها من مطار صنعاء الدولي، في موعدها المقرر، مبررة ذلك بعدم حصولها على تصاريح تشغيل رحلاتها من المطار.

هدنة ورحلتان

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أعلنتا في بيانين منفصلين عن انطلاق أول رحلات تجارية من مطار صنعاء في 24 أبريل/نيسان الجاري.

ووفي الأول من أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية، والحوثيين الموالين لإيران.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

ويشار إلى أن المطار مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف العربي منذ 2016، بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.