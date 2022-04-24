حرب أوكرانيا تدخل شهرها الثالث.. روسيا تواصل عملياتها شرقا ودعوات دولية لإجلاء المحاصرين في ماريوبول

استمرت اليوم الأحد العمليات الهجومية الروسية في مختلف الجبهات في أوكرانيا مع فشل إقرار هدنة في الجبهة الشرقية، في حين تصاعدت الدعوات الدولية لوقف فوري للأعمال القتالية في ماريوبول، وإجلاء المدنيين المحاصرين.

ومع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ60، صدت القوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك 12 هجوما روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، استنادا لبيان قيادة الأركان الأوكرانية.

كما أشار البيان إلى نقل تعزيزات عسكرية للقوات الروسية من بيلغورود إلى الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى نشر صواريخ أرض-أرض من طراز "إسكندر" على بعد 60 كيلومترا من الحدود.

وفي تصريح لافت، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن أكثر من 20 ألفا من سكان مدينة ماريوبول لقوا حتفهم بسبب الهجوم الروسي.

وقال شميهال إن "ماريوبول محاصرة، لكن جنودنا وآلاف المدنيين معهم لا يزالون في مصنع آزوفستال للصلب"، مؤكدا أن "القوات الروسية ارتكبت فظائع مروعة وجرائم حرب في ماريوبول".

في المقابل، قال عمدة ماريوبول المعين من روسيا إنه "لم تعد هناك أي عمليات عسكرية في المدينة والحياة بدأت تعود إلى طبيعتها".

وفي الشأن ذاته، قال مستشار للرئيس الأوكراني إن كييف عرضت على روسيا جولة مفاوضات "خاصة" بخصوص الأوضاع في مصنع آزوفستال لمناقشة مصير المدنيين والقوات الأوكرانية الذين ما زالوا محاصرين فيه.

وأوضح المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش -في خطاب عبر تقنية الفيديو- أن المفاوضات ستهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ماريوبول وفتح ممرات إنسانية "لعدة أيام"، وتحرير أو تبادل المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال.





صواريخ عالية الدقة

وفي مقاطعة خاركيف شرقي البلاد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاحها الجوي استهدف بصواريخ عالية الدقة 9 منشآت عسكرية أوكرانية.

وقال أوليكسي أريستوفيتش إن القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال برا مدعومة بقصف جوي ومدفعي.

واتهم أريستوفيتش -في منشور له على موقع فيسبوك- القوات الروسية بمحاولة القضاء على المدافعين عن آزوفستال وأكثر من ألف مدني مختبئين في المجمع.

من جهته، طالب سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد قوات آزوف التابعة للجيش الأوكراني، بإخراج المحاصرين في ماريوبول. واتهم القوات الروسية بمواصلة استهداف المحاصرين رغم حلول عيد الفصح.

هدنة عيد الفصح

كما دعا ميخائيلو بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني روسيا إلى إعلان هدنة لعيد الفصح في مدينة ماريوبول.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية نفذت أكثر من 400 مهمة نارية الليلة الماضية، أمس السبت، ودمرت متاجر شركة لإنتاج المتفجرات في منطقة بافلوغراد بمقاطعة دنيبرو (وسط أوكرانيا).

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية استهدفت كذلك عدة منشآت عسكرية في أوكرانيا.

وطالب -في تغريدة له- موسكو بالتفكير في بقايا سمعتها، عبر فتح ممر إنساني فوري لخروج المدنيين والموافقة على جولة خاصة من المفاوضات لتبادل الأسرى.





الاستخبارات البريطانية

في سياق متصل، قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إنه على الرغم من تحقيق روسيا بعض المكاسب الإقليمية، فإن القوات الأوكرانية كانت قوية في جميع المحاور وكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.

كما أن القوات الأوكرانية صدت هذا الأسبوع العديد من الهجمات الروسية على طول خط التماس في دونباس.

ورجحت الاستخبارات البريطانية أن يؤدي ما وصفته بضعف الروح المعنوية لدى الجنود الروس، والوقتُ المحدود لإعادة تنظيم وتجهيز القوات، إلى إعاقة الفعالية القتالية الروسية.