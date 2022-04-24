تأكيد مقتل 9 في غرق قارب لاجئين بشواطئ لبنان وعون يطالب بالتحقيق في الحادث

أعلن مدير مرفأ طرابلس في لبنان انتشال 5 جثث في حادث غرق زورق للاجئين قبالة شاطئ القلمون، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 9، فيما طالب الرئيس ميشال عون بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان أن قواته أنقذت 47 شخصا وأوقفت أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في عملية تهريب اللاجئين.

وأوضح الجيش في بيان أن المركب غرق نتيجة تسرّب للمياه ناجم عن ارتفاع الموج والحمولة ‏الزائدة، وأكد أن وحدات من البحرية تواصل عملياتها بحثا عن مفقودين آخرين كانوا على متن المركب

وفي وقت سابق قال وزير النقل اللبناني للجزيرة إن عمليات الإنقاذ مستمرة بحثا عن مفقودين.

وذكر مصدر أمني أن القارب غادر بطريقة غير شرعية، كما تتركز العمليات على بعد نحو 10 أميال بحرية من الشاطئ بمشاركة زوارق الجيش.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الصليب الأحمر على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق.

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم من الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق زورق ركاب قبالة سواحل طرابلس.

وقالت الرئاسة اللبنانية -في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم- إن الرئيس عون اطلع على وقائع عمليات إنقاذ الركاب الذين نجوا من الغرق وتأمين العلاج اللازم لهم، فيما تتابع الوحدات العسكرية البحث عن الركاب الآخرين.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة أسباب الحادث المؤلم.