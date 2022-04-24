الداخلية الفرنسية تعلن عن نسبة التصويت بانتخابات الرئاسة حتى منتصف النهار

قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية ناهزت 26.41% حتى منتصف النهار، أي أقل بنقطتين تقريبا مقارنة بالدور الثاني من الاقتراع الرئاسي السابق في عام 2017.

ويختار الفرنسيون اليوم الأحد بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان.

وتخطّت نسبة التصويت في اقتراع اليوم نسبة 25.5% المسجلة في الدور الأول للانتخابات، الذي أجري في العاشر من أبريل/نيسان الحالي وأفرز تقدم ماكرون على منافسته لوبان.

ووفقًا لبعض استطلاعات الرأي النهائية، حقق الرئيس ماكرون تقدما مريحا بنسبة 57.5% مقابل 43.5% لمنافسته.





نسبة الامتناع

وأظهرت مجموعة استطلاعات رأي أن الدور الثاني لاقتراع اليوم قد يشهد امتناع ناخب من أصل 4 عن التصويت، ويحق لنحو 48.7 مليون ناخب التصويت اليوم.

وفتحت صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (6:00 بتوقيت غرينتش) وستغلق في الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المرتقب أن تظهر التوقعات الأولية بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.

ويستمر التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، وكان التصويت قد انطلق أمس السبت في أرخبيل سان بيار وميكلون قبالة سواحل كندا، ثم في غويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية، وفي جزر الكاريبي الفرنسية بالمارتينيك وغوادالوب وسان مارتن وسان بارتيليمي، ثم في الأقاليم بالمحيط الهادي.