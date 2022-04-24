استطلاع: شعبية قيس سعيد في أدنى مستوياتها منذ انتخابه

أشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إنسايتس تي إن" (Insights TN) إلى تراجع حاد في شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد لتبلغ أدنى مستوياتها منذ انتخابه سنة 2019، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته المؤسسة على حسابها في تويتر أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد بلغت 23.2% في 16 فبراير/شباط الماضي.

وأوضح رسم بياني نشرته المؤسسة انخفاضا كبيرا في نسبة الدعم الشعبي للرئيس سعيد، إذ بلغت في أغسطس/آب الماضي 49.8%، ثم تقلصت إلى 42.9% في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ببلوغها 29.1%.

كما أظهرت بيانات الاستطلاع حالة من شبه التساوي في الدعم الشعبي لكل من وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.