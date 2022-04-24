بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 14 أجنبيا وقلق أممي لتأجيل أول رحلة طيران من صنعاء منذ 2016

أفرجت جماعة الحوثي -اليوم الأحد عبر وساطة عمانية- عن 14 أجنبيا محتجزا لديها، بينما عبّر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه لتأجيل الرحلة التجارية الأولى التي كانت مقررة اليوم من مطار صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنه استجابة لالتماس حكومات بريطانيا وإندونيسيا والهند والفلبين المساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها في اليمن، قامت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء التي تجاوبت مع هذه المساعي.

وأضافت الوزارة أن المفرج عنهم هم بريطاني وزوجته وطفله، و7 هنود وفلبيني وإندونيسي وإثيوبي وميانماري، وذلك دون تقديم تفاصيل بشأن سبب احتجازهم.

وأشارت الخارجية العمانية أنه تم نقل المفرج عنهم من مطار صنعاء إلى مسقط اليوم، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم.

بدورها، قالت الحكومة البريطانية إن مواطنها يدعى لوك سيمونز، وإنه محتجز دون تهمة أو محاكمة منذ عام 2017.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس في بيان "كان لوك يبلغ من العمر 25 عاما عندما احتجزه الحوثيون دون سند من القانون، وكان ابنه يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط في ذلك الوقت".

واعتقل المتمرّدون الحوثيون سيمونز (30 عاما) في جنوب غرب اليمن مع زوجته اليمنية بشبهة التجسس التي نفتها عائلته بشدة.

وقالت العائلة إنه تعرّض لكسر في ذراعه خلال إحدى جلسات التحقيق لانتزاع اعتراف منه، وإن صحته الجسدية والنفسية تدهورت أثناء احتجازه في زنزانة انفرادية في صنعاء.

تعطيل أول رحلة طيران

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخطوط اليمنية الأحد تأجيل أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين، بسبب عدم الحصول على "تصاريح تشغيل" من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وبينما اتّهمت الحكومة الحوثيين بمحاولة تهريب عناصر إيرانية ومن حزب الله اللبناني وفرض استخدام جوازات سفر صادرة عنهم، قال الحوثيون إن عدم منح الترخيص "خرق" للهدنة الجارية في اليمن.

وكان مقرّرا أن يستقبل مطار العاصمة صباح الأحد أول طائرة تجارية له منذ عام 2016، مما زاد الآمال في أن تؤدي الهدنة الحالية في اليمن إلى سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وكان مفترضا أن تنقل الطائرة التي تشغلها الخطوط اليمنية ركابا فوق سن الأربعين يحتاجون إلى علاج طبي، من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، في إطار الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل/نيسان لمدة شهرين.

لكن قبل ساعات من الرحلة، قالت شركة الطيران على صفحتها في فيسبوك إنها "تأسف لتأجيل وصول تصاريح تشغيل رحلتها من مطار صنعاء الدولي"، مضيفة أنها لم تتلقّ "حتى اللحظة تصاريح التشغيل".

وعبّر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه لتأجيل الرحلة التجارية الأولى التي كانت مقررة اليوم من مطار صنعاء، وحث جميع الأطراف على التعاون معه بشكل بنّاء لإيجاد حلّ يسمح باستئناف الرحلات الجوية وفق ما هو مخطط لها.

وقالت الأمم المتحدة في تغريدة عبر تويتر إن من المتوقع أن يتفاقم الجوع في اليمن في النصف الثاني من العام الحالي، إذا لم يتم الحصول على التمويل اللازم لمشاريع الإغاثة الإنسانية.

وأوضحت المنظمة أن الجوع بين اليمنيين قد بلغ مستويات منذرة بالخطر، وأن أكثر من 19 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.

ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن -البالغ عددهم 30 مليون نسمة- على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

​​​​​​​ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتسبّبت الحرب في اليمن منذ 2014 في مصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، كما تشهد البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يقف الملايين من سكانه على حافة المجاعة، فيما يحتاج آلاف إلى علاج طبي عاجل لا يتوفر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير.