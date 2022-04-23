4 جرحى في إطلاق نار بواشنطن وانتحار منفذ العملية

جرح 4 أشخاص على الأقلّ، أمس الجمعة، جرّاء إطلاق نار في حيّ في العاصمة الأميركيّة واشنطن، وقد انتحر مطلق النار، حسبما أعلن قائد شرطة المدينة مساء الجمعة.

وقال ستيوارت إيمرمان نائب قائد شرطة واشنطن للصحافيّين إن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى: بالغان وحالتهما مستقرة، طفلة عمرها 12 عاما وإصابتها طفيفة. وعولج رابع في الستّينيات من عمره في مكان الواقعة.

وكانت الشرطة قد انتشرت بكثافة في الحيّ الواقع بين جادة كونيتيكت وفان نيس بالعاصمة والذي يضم العديد من المدارس والسفارات، في أعقاب إطلاق نار بعد ظهر الجمعة.

وقال قائد شرطة العاصمة روبرت كونتي في مؤتمر صحافي "المشتبه به الذي نعتقد أنه مسؤول عن إطلاق النار توفى".

وأضاف أن المشتبه به انتحر لدى اقتحام عناصر الشرطة شقة في الطابق الخامس من مبنى حيث كان موجودا، وعثروا على "بندقية قناص مثبتة على حامل".

ورغم أنه لم تعرف بعد دوافع إطلاق النار فإن "من الواضح أن نيته كانت قتل وإيذاء أفراد من مجتمعنا" كما قال قائد الشرطة.

وأظهر تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رشقات طويلة من الرصاص باتجاه أشخاص يركضون للاحتماء.





وعاد كونتي معلقا على التسجيل "يبدو حقيقيا إلى حد كبير" لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين التأكد من صحته جنائيا، في حين لم يعرف بعد ما إذا كان التسجيل تم بثه مباشرة أو تحميله على الإنترنت في وقت لاحق.

وعثرت الشرطة على أكثر من 6 بنادق في الشقة، حسب قائد الشرطة، إضافة إلى "العديد من الذخائر".

وأظهرت صور نشرتها الشرطة في وقت لاحق على تويتر 3 بنادق هجومية مع مناظير موضوعة على طاولة، وفي الخلف حامل ثلاثي القوائم ومسدس.

وبناء على المعلومات الأولية، تعتقد الشرطة أنه تم الحصول على الأسلحة بطريقة قانونية.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن الديموقراطية موريل بوزر لصحافيين "نحن مصمّمون على مساعدة السكّان ووقف العنف المسلّح" مشددة على أنّ "الوصول السهل إلى البنادق يجب أن ينتهي".

وتأتي الحادثة بعد أيام من قيام مسلح بإطلاق النار في مترو في نيويورك مما أدى إلى جرح 23 شخصا. وتم توقيف المشتبه به بعد مطاردة استمرت يوما ووجهت له تهم مرتبطة بالإرهاب.