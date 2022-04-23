نيجيريا.. مصرع 100 شخص بانفجار في مصفاة نفط عشوائية

أعلنت السلطات النيجيرية -اليوم السبت- مصرع ما لا يقل عن 100 شخص؛ جراء انفجار في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في ولاية ريفرز جنوب البلاد.

وقال مسؤول حكومي إن "ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع بعد انفجار في مصفاة النفط مساء الجمعة".

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي 25 شخصا مصرعهم بانفجار في مصفاة نفط غير قانونية بالولاية نفسها.

وأدت البطالة والفقر في دلتا النيجر جنوب نيجيريا إلى جعل تكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عملا مربحا، رغم مخاطره القاتلة.

وتتم سرقة النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى، ثم يتم تكريره ووضعه في خزانات مؤقتة.

وتؤدي هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى وقوع حوادث قاتلة، وإلى تسرّب النفط في الأراضي الزراعية والجداول والبحيرات.

ويقدّر مسؤولون حكوميون أن عمليات سحب النفط من خطوط الأنابيب أو تخريبها يُفقِد نيجيريا -أكبر منتج ومصدر للنفط في أفريقيا- حوالي 200 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط، أو أكثر من 10% من الإنتاج.