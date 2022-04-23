مقال بواشنطن بوست: المحافظون الكنديون يرون أنهم وجدوا المرشح الذي يهزم ترودو

كتب جيه جيه ماكولو في مقاله بصحيفة واشنطن بوست (Washington Post) أن المحافظين الكنديين يشعرون أنهم وجدوا المرشح الذي يهزم جاستن ترودو.

وذكر أن طموح بيير بويليفر في أن يكون رئيس وزراء كندا، المحافظ القادم يعتمد إلى حد كبير على افتراض أنه الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. وقال إنه بقدر ما تذهب الافتراضات حول السياسة الكندية، فإن هذا الافتراض معقول.

وأشار الكاتب إلى أن الكثير من الاهتمام في الوقت الحالي أعطي لحشود الآلاف التي شاركت في تجمعات "بيير لمنصب رئيس الوزراء" وهو مستوى من المشاركة السياسية بين الكنديين العاديين لم يسبق له مثيل.

وأضاف أنه على الرغم من أن بويليفر، وزير سابق في مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، لا يزال يتعين عليه الفوز بقيادة حزب المحافظين، مع عدم تصويت الأعضاء حتى سبتمبر/أيلول.

ولفت الكاتب إلى أن ظهور بويليفر كشخصية موحدة بين المحافظين استجابة متوقعة لسلسلة من القادة الفاشلين. فمنذ عام 2015، حاول المحافظون 3 مرات إنكار سلطة ترودو من خلال رسائل متعالية للغاية في كثير من الأحيان إلى الناخبين، مما أثر على مخاوف مبالغ فيها من أنه "ليس جاهزًا أو ليس كما هو معلن عنه".

وقال إن بويليفر، كشخصية أكثر جموحا وقتالية إلى حد كبير، سيكون أول زعيم محافظ يغذي ترشيحه ضد ترودو كراهية غير اعتذارية لرجل شبّه بـ "ديكتاتور فاسد".

وفي الوقت نفسه يمثل صعود بويليفر مقامرة على أرض أيديولوجية أكثر صرامة مما كانت تعتبره الحكمة التقليدية منذ فترة طويلة.

وكثيرا ما كان بويليفر محاربا ثقافيا أكثر من كونه ليبراليا، ولا شك أن اليسار سوف يسلط الضوء على الحالات التي لا تهتم فيها حريات المجموعات المختلفة بالمحافظين تقليديا. لكن بساطة أجندته تجعل من السهل فهم أهميتها (بما في ذلك من قبل الناخبين الشباب).

وسواء كان الغضب أو التفاؤل، فإن بويليفر يجعل معجبيه يشعرون بشيء ما، وينقل أهدافه بوضوح المتمثلة في المهارات الأساسية للسياسيين الفعالين الذين لا يزالون غائبين بشكل واضح في السياسة الكندية مؤخرًا.

وختم المقال بأنه في كندا، غالبا ما يُعامل على أنها حقيقة من حقائق الحياة أن الأحزاب السياسية ستكون غير مؤثرة وغير طموحة وأن الكنديين عندما يصوتون على الإطلاق سيفعلون ذلك بدافع الولاء الحزبي عن ظهر قلب أكثر من أي قناعة أنهم يؤثرون فعليا على مسار بلدهم.

وبالنسبة للمحافظين الذين تكتظ بهم تجمعاته، فإن الإدلاء بأصواتهم لصالح بويليفر هو تصويت للخروج من هذه الدورة، وبالتالي فإنه التصويت الأكثر إثارة الذي أدلوا به منذ سنوات.