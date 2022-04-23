لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا
أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الروسية روستام مينيكايف أن هدف المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو بسط الجيش سيطرته الكاملة على منطقة دونباس وجنوبي أوكرانيا.
في وقت وصفت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية الخطة الروسية لاحتلال شرقي البلاد وجنوبيها بـ"الإمبريالية".
وبينما أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن وتيرة القتال قد اشتدت في عدة أماكن شرقي البلاد، قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء إن الجنود في مصنع آزوفستال آخر معاقل المقاومة في مدينة ماريوبول رفضوا عرضا روسيا جديدا لهم بالاستسلام.
من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة جهود التسوية بين بلادها وأوكرانيا، وجعلها مستحيلة.
وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ59 من هذه الحرب:
انفصاليو دونيتسك:
– القوات الأوكرانية تفشل عملية إخراج المدنيين من ماريوبول باتجاه زاباروجيا.
– المتطرفون الأوكرانيون قصفوا من داخل مصنع آزوفستال مكان تجمع الحافلات إلى زاباروجيا.
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت كل أنواع أسلحة الدمار الشامل.
المتحدث باسم الحكومة البولندية: زودنا أوكرانيا بأسلحة تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار.
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: 5 قتلى و18 جريحا جراء القصف الصاروخي الروسي على أوديسا.
المخابرات الأوكرانية: مقتل ضابطين روسيين وإصابة آخر بجروح خطيرة في خيرسون إثر استهداف مركز للجيش الروسي.
عمدة أوديسا للجزيرة: مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم رضيع، في القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في المدينة.
القيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني: دمرنا طائرتين مسيرتين واثنين من صواريخ كروز التي أطلقت على أوديسا.
رويترز عن مساعد عمدة ماريوبول: مخطط إجلاء المدنيين لم يتم وفق ما كان مقررا.
رويترز عن مصادر عسكرية أوكرانية: صاروخان استهدفا منشأة عسكرية في أوديسا ومبنيين سكنيين.
عمدة أوديسا: الجيش الروسي ارتكب عملا وحشيا باستهدافه مبنى سكنيا عشية عيد الفصح.
مراسل الجزيرة: مصدر في الدفاع المدني يؤكد إصابة عشرات بينهم أطفال في القصف الصاروخي الروسي على أوديسا.
شركة النفط والغاز الأوكرانية: ثلث صادراتنا من الغاز لأوروبا قد يتوقف إذا استمرت العملية العسكرية الروسية.
وزارة الدفاع التركية: وزير الدفاع يشدد في اتصال مع نظيره الأوكراني على أهمية إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت.
حرس الحدود البولندي: نحو 3 ملايين لاجئ أوكراني دخلوا بولندا منذ بدء الحرب الروسية.
مراسل الجزيرة: سقوط صاروخ كروز على مبنى سكني في مدينة أوديسا.
مراسل الجزيرة: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط صاروخ كروز فوق أوديسا.
انفصاليو دونيتسك: قواتنا والقوات الروسية طوقت بشكل كامل ومحكم مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول.
مستشار الرئيس الأوكراني: القوات الروسية استأنفت قصف مجمع آزوفستال في ماريوبول، وتحاول اقتحامه.
واشنطن تعلن مشاركة 20 دولة في مؤتمر أوكرانيا بقاعدة رامشتاين الألمانية.
حاكم محافظة خاركيف الأوكرانية: قواتنا استعادت السيطرة على 3 بلدات شمال خاركيف.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي روسي يستهدف عددا من شوارع مدينة خاركيف الأوكرانية.
ديميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: دول الاتحاد الأوروبي لن تصمد أسبوعا دون الغاز الروسي.
وزارة الدفاع الروسية:
- إسقاط طائرة سوخوي 25 أوكرانية فوق مقاطعة خاركيف.
- تدمير 3 مروحيات على الأرض في منطقة تشوغويف.
- الولايات المتحدة تعد لاستفزازات لاتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيماوية أو نووية بأوكرانيا.
- كييف تدرس بجدية توجيه ضربات لمخازن النفايات المشعة في قرية كامينسكوي.
عمدة لوغانسك الأوكرانية: القوات الأوكرانية تغادر بعض الأماكن لإعادة الانتشار.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: اتفاق بفتح ممر إنساني اليوم في ماريوبول وعملية الإجلاء ستبدأ ظهر اليوم.
وكالة النقل الجوي الروسية: تمديد قيود الطيران المؤقتة في 11 مطارا جنوب وجنوب غربي البلاد حتى الأول من مايو/أيار.
وزير الدفاع الأوكراني: ننتظر دعوة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).
الاستخبارات البريطانية: الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية تعيق تقدم القوات الروسية.
البيت الأبيض الأميركي: مستشار الأمن القومي بحث مع رئيس الوزراء الأوكراني الجهود الجارية لفرض عقوبات إضافية على روسيا.