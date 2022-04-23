لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الروسية روستام مينيكايف أن هدف المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو بسط الجيش سيطرته الكاملة على منطقة دونباس وجنوبي أوكرانيا.

في وقت وصفت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية الخطة الروسية لاحتلال شرقي البلاد وجنوبيها بـ"الإمبريالية".

وبينما أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن وتيرة القتال قد اشتدت في عدة أماكن شرقي البلاد، قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء إن الجنود في مصنع آزوفستال آخر معاقل المقاومة في مدينة ماريوبول رفضوا عرضا روسيا جديدا لهم بالاستسلام.

من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة جهود التسوية بين بلادها وأوكرانيا، وجعلها مستحيلة.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ59 من هذه الحرب:

منذ 40 دقيقة

انفصاليو دونيتسك:

– القوات الأوكرانية تفشل عملية إخراج المدنيين من ماريوبول باتجاه زاباروجيا.

– المتطرفون الأوكرانيون قصفوا من داخل مصنع آزوفستال مكان تجمع الحافلات إلى زاباروجيا.

منذ 41 دقيقة

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت كل أنواع أسلحة الدمار الشامل.

منذ 52 دقيقة

المتحدث باسم الحكومة البولندية: زودنا أوكرانيا بأسلحة تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار.

منذ ساعة

مدير مكتب الرئيس الأوكراني: 5 قتلى و18 جريحا جراء القصف الصاروخي الروسي على أوديسا.

منذ ساعة

المخابرات الأوكرانية: مقتل ضابطين روسيين وإصابة آخر بجروح خطيرة في خيرسون إثر استهداف مركز للجيش الروسي.

منذ ساعة

عمدة أوديسا للجزيرة: مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم رضيع، في القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في المدينة.

منذ ساعة

القيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني: دمرنا طائرتين مسيرتين واثنين من صواريخ كروز التي أطلقت على أوديسا.

منذ ساعة

رويترز عن مساعد عمدة ماريوبول: مخطط إجلاء المدنيين لم يتم وفق ما كان مقررا.

منذ ساعة

رويترز عن مصادر عسكرية أوكرانية: صاروخان استهدفا منشأة عسكرية في أوديسا ومبنيين سكنيين.

منذ ساعتين

عمدة أوديسا: الجيش الروسي ارتكب عملا وحشيا باستهدافه مبنى سكنيا عشية عيد الفصح.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: مصدر في الدفاع المدني يؤكد إصابة عشرات بينهم أطفال في القصف الصاروخي الروسي على أوديسا.

منذ ساعتين

شركة النفط والغاز الأوكرانية: ثلث صادراتنا من الغاز لأوروبا قد يتوقف إذا استمرت العملية العسكرية الروسية.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع التركية: وزير الدفاع يشدد في اتصال مع نظيره الأوكراني على أهمية إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت.

منذ ساعتين

حرس الحدود البولندي: نحو 3 ملايين لاجئ أوكراني دخلوا بولندا منذ بدء الحرب الروسية.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: سقوط صاروخ كروز على مبنى سكني في مدينة أوديسا.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط صاروخ كروز فوق أوديسا.

منذ 4 ساعات

انفصاليو دونيتسك: قواتنا والقوات الروسية طوقت بشكل كامل ومحكم مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول.

منذ 5 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: القوات الروسية استأنفت قصف مجمع آزوفستال في ماريوبول، وتحاول اقتحامه.

منذ 5 ساعات

واشنطن تعلن مشاركة 20 دولة في مؤتمر أوكرانيا بقاعدة رامشتاين الألمانية.

منذ 5 ساعات

حاكم محافظة خاركيف الأوكرانية: قواتنا استعادت السيطرة على 3 بلدات شمال خاركيف.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي روسي يستهدف عددا من شوارع مدينة خاركيف الأوكرانية.

منذ 7 ساعات

ديميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: دول الاتحاد الأوروبي لن تصمد أسبوعا دون الغاز الروسي.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

إسقاط طائرة سوخوي 25 أوكرانية فوق مقاطعة خاركيف.

تدمير 3 مروحيات على الأرض في منطقة تشوغويف.

الولايات المتحدة تعد لاستفزازات لاتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيماوية أو نووية بأوكرانيا.

كييف تدرس بجدية توجيه ضربات لمخازن النفايات المشعة في قرية كامينسكوي.

منذ 7 ساعات

عمدة لوغانسك الأوكرانية: القوات الأوكرانية تغادر بعض الأماكن لإعادة الانتشار.

منذ 8 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: اتفاق بفتح ممر إنساني اليوم في ماريوبول وعملية الإجلاء ستبدأ ظهر اليوم.

منذ 8 ساعات

وكالة النقل الجوي الروسية: تمديد قيود الطيران المؤقتة في 11 مطارا جنوب وجنوب غربي البلاد حتى الأول من مايو/أيار.

منذ 8 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني: ننتظر دعوة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

منذ 8 ساعات

الاستخبارات البريطانية: الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية تعيق تقدم القوات الروسية.

منذ 8 ساعات

البيت الأبيض الأميركي: مستشار الأمن القومي بحث مع رئيس الوزراء الأوكراني الجهود الجارية لفرض عقوبات إضافية على روسيا.