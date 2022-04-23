حرب روسيا على أوكرانيا.. كرّ وفرّ في ماريوبول وخاركيف ودعوات متصاعدة لتحييد المدنيين

تواصلت -اليوم السبت- المعارك وعمليات الكرّ والفرّ بين القوات الروسية والأوكرانية، خاصة في ماريوبول وخاركيف وميكولايف. وفيما دخلت الحرب يومها الـ59، تتعالى الأصوات المنادية بتحييد المدنيين وتوفير ممرات آمنة لهم.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية استمرار القصف الجوي الروسي على مدينة ماريوبول، التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيطرة عليها قبل يومين.

بدوره، قال مستشار للرئيس الأوكراني إن القوات الروسية تتقدم في اتجاه زاباروجيا وإيزيوم، كما أكد مجلس مدينة ماريوبول أن إجلاء المدنيين سيبدأ السبت باتجاه زاباروجيا.

وقال المستشار إن القوات الروسية استأنفت قصف مجمع آزوفستال -الذي تتحصن فيه قوات أوكرانية- وهي تحاول اقتحامه، وأضاف أن القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات في الجبهة الشرقية.

وتطبق القوات الروسية الحصار على مجمع آزوفستال الصناعي من جميع الجبهات، وتحاول بسط سيطرتها على كامل منطقة دونباس وجنوبي أوكرانيا.

في المقابل، تحدث انفصاليو دونيتسك الموالون لروسيا عن تطويق قواتهم والقوات الروسية لمجمع آزوفستال بشكل كامل ومحكم، وأنهم تمركزوا في مواقع تمنع أي محاولة لخروج القوات الأوكرانية من المجمع.





الاستخبارات البريطانية

وفي السياق، قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن معارك عنيفة تجري في ماريوبول رغم ما سمته احتلال القوات الروسية المعلن للمدينة الإستراتيجية جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضافت أن ​موسكو​ لم تحقق مكاسب كبيرة خلال الساعات الماضية، رغم زيادة نشاطها العسكري، وأن قواتها لم تحكم سيطرتها جوا أو بحرا. كما أكدت الاستخبارات البريطانية أن الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية تعيق تقدم القوات الروسية.

هذا وقد نشرت شركة "ماكسار" صور أقمار صناعية قالت إنها تُظهر ما يبدو أنها مقبرة جماعية في فينوهرادني، وهي قرية تسيطر عليها روسيا على بُعد 13 كيلومترا شرق ماريوبول.

وتوضح الصور خنادق يبلغ طول الواحد منها نحو 40 مترا، يُتوقع أن تصبح مدافن للقتلى. وكانت مقبرة جماعية اكتُشفت قبل يوم بالقرب من ماريوبول التي تعد ثاني أكبر مدينة في إقليم دونيتسك الأوكراني.

من جهتها، نشرت كتيبة آزوف التابعة للجيش الأوكراني صورا لمدنيين وأطفال يختبؤون داخل أقبية بمجمع آزوفستال.

وفي الشأن ذاته، أعلن مجلس مدينة ماريوبول أن إجلاء المدنيين سيبدأ السبت باتجاه زاباروجيا.

كما أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني التوصل إلى اتفاق يقضي بفتح ممر إنساني اليوم، وقالت إن عملية الإجلاء ستجري إذا سار كل شيء حسب الاتفاق.





خاركيف وميكولايف

وفي خاركيف شمال شرق البلاد، قال مراسل الجزيرة إن المدينة تعرّضت لقصف روسي لليوم السادس على التوالي، مضيفا أنها تتعرض منذ صباح اليوم إلى قصف مدفعي.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت 3 مروحيات على الأرض في منطقة تشوهويف جنوب شرق خاركيف، كما تحدثت عن إسقاط طائرة "سوخوي-25" أوكرانية فوق مقاطعة خاركيف.

وقد أعلن حاكم المحافظة شنّ القوات الأوكرانية هجوما مضادا على مواقع القوات الروسية شمال مدينة خاركيف، وأكد تمكّنها من استعادة السيطرة على بلدات بيزوكي وسلاتيني وبروديانكا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أعلن توجيه سلاح المدفعية والصواريخ الروسي أكثر من ألف ضربة وتدميرَه 3 مروحيات أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة تشوهويف قرب خاركيف.

وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو-25″ في المقاطعة.

من جهتها، نشرت هيئة الطوارئ الأوكرانية صورا قالت إنها لآثار القصف الروسي على المركز اللوجستي لـ"نوفا بوشتا" لخدمات البريد قرب خاركيف.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قصفا صاروخيا كثيفا بصواريخ كروز استهدف اليوم مدينة أوديسا الواقعة جنوب غربي أوكرانيا، وأن انفجارات عدة سُمعت في المدينة، مضيفا أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخ كروز فوق المدينة.





قصف في ميكولايف

مدينة ميكولايف (وسط جنوب) تعرضت بدورها لقصف روسي لليوم السادس على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة إن القصف الصاروخي على أحد الأحياء الشرقية أدى إلى تدمير مقهى وإلحاق الضرر بالمباني السكنية دون وقوع إصابات.

من ناحيتها، أشارت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي يواصل مساعيه لتحسين الظروف الميدانية للتقدم بالمدينة.

وجددت التأكيد أن الجيش الروسي يستمر في محاولة السيطرة على الحدود الإدارية لإقليم خيرسون جنوب ميكولايف ويواصل قصف الريف الشمالي للإقليم.