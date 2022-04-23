تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا

نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا.

ونقل تلفزيون "تي آر تي خبر" الرسمي التركي عن جاويش أوغلو، أمس السبت، قوله "لقد أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية، وكذلك الطائرات المدنية، المتجهة لسوريا. أعلنا ذلك في مارس/آذار وانتهت المهلة في أبريل/ نيسان".

ولفت جاويش أوغلو إلى أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالقرار الذي نقله بدوره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب ما نقله مراسلون أتراك كانوا يرافقون الوزير التركي في الطائرة المتجهة إلى أوروغواي، قال جاويش أوغلو "أصدر بوتين أمرا، لن نحلق بعد اليوم".

وأوضح الوزير التركي أن حظر الطيران سيستمر 3 أشهر.

وتحاول تركيا التوسط لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، حيث استضافت اجتماعات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في إسطنبول، واجتماعا آخر بين لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا.

وتسعى أنقرة حاليا إلى تنظيم قمّة في إسطنبول بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم اعتراف جاويش أوغلو بأن احتمال إجراء محادثات مماثلة لا يزال بعيد المنال.