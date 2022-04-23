الجيش اليمني يتهم الحوثيين بخرق الهدنة واستهداف مواقعه

اتهم الجيش اليمني، الجمعة، جماعة الحوثي بقصف مواقعه بطائرات مسيّرة مفخخة في محافظة الجوف شمالي البلاد، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن جماعة الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، واستهدفت عددا من المواقع العسكرية بالطائرات المسيّرة المفخخة، وتسببت إحدى هذه الهجمات بإعطاب سيارة إسعاف في جبهة الجدافر شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

‏وأشار البيان إلى أن الحوثيين استمروا في بناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدة جبهات بمحافظة مأرب في وسط البلاد وإلى مواقع في محور حيس بالحديدة غربي اليمن، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي المسيّر.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بهذا الخصوص، لكن الجماعة سبق أن اتهمت الجيش اليمني بارتكاب خروقات للهدنة في أكثر من جبهة.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي ورحبت بها جميع الأطراف.