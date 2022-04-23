اشتباكات بالزاوية الليبية وحكومة باشاغا تصدر بيانا بشأن علاقاتها بتونس

شهدت مدينة الزاوية الليبية اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتيل وجرحى، ومن جانبها أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق بيانا ينفي طرد رئيسها فتحي باشاغا من تونس.

وقد أفاد مصدر طبي في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس بمقتل شخص وجرح 4 نتيجة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين تشكيلين مسلحين.

ويتبع أحد التشكيلين لوزارة الدفاع بينما ينتسب الآخر إلى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية. وقال مصدر أمني إن الاقتتال تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنازل وممتلكات المواطنين.

ومن جانبها، نفت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق اعتراض الحكومة التونسية على وجودها هناك أو مطالبة رئيسها باشاغا بمغادرة أراضيها.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الجمعة عن وزارة الخارجية في حكومة باشاغا.

وقالت الوزارة "ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض الشقيقة تونس على وجود الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيس الحكومة فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها".

وأضافت أن هذه "الأخبار الزائفة" لا تعدو أن تكون شائعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية بين الحكومة ونظيرتها التونسية، بحسب البيان.

يشار إلى حكومة باشاغا عقدت اجتماعها الأول الخميس في مدينة سبها جنوب البلاد لمناقشة برنامجها الحكومي.

وكان رئيس حكومة الوحدة المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة جدد الثلاثاء رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات، مؤكدا استمرار حكومته في تأدية عملها بشكل طبيعي.