إطلاق نار على قائد فيلق بالحرس الثوري الإيراني ومقتل مرافقه

نجا قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني من إطلاق نار استهدف سيارته صباح اليوم السبت في حين قتل مرافقه الشخصي، وفق تقارير إخبارية متطابقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن إطلاق النار قرب مدينة زاهدان بالجنوب الشرقي أدى إلى مقتل المرافق الشخصي لقائد فيلق سلمان في الحرس الثوري الإيراني.

وأكد مصدر أمني عدم إصابة العميد حسين الماسي الذي يقود فيلق سلمان بالحرس الثوري.

وقال مسؤول أمني إيراني إن السلطات اعتقلت الضالعين في حادثة إطلاق النار على قائد الفيلق، وبدأت التحقيق معهم.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء أنه "إثر إطلاق نار فجر اليوم السبت، الموافق ليلة القدر، من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، نحو سيارة العميد الماسي قائد لواء سلمان الفارسي في زاهدان، استشهد حارسه الخاص محمود آبسالان".

وأضافت أن فريق عمليات حرس الثورة تمكّن من اعتقال المسلحين الذين أطلقوا النار، وأوضحت أن القتيل هو محمود آبسالان، نجل العميد برويز آبسالان، نائب قائد حرس الثورة في المحافظة.