أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.

ويأتي ذلك فيما تستضيف قطر المحادثات التشادية بين المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة والتي انطلقت في الدوحة الشهر الماضي، تمهيدا للحوار الوطني الشامل في دولة تشاد.