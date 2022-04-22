عشرات القتلى والجرحى في انفجار استهدف مسجدا شمالي أفغانستان

أفاد مسؤولون أفغان بأن انفجارا دمّر مسجدا خلال صلاة الجمعة في مدينة قندوز بشمال البلاد، وأسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات.

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان على تويتر، عدد القتلى، وقال إن 43 شخصا أصيبوا أيضا.

وكتب "نستنكر هذه الجريمة.. ونعبّر عن أعمق تعازينا للمفجوعين".

وأوضح أن "مرتكبي هذه الحوادث عناصر شريرة"، وأن جهودا قوية تُبذل "لاعتقالهم ومعاقبتهم".

ولم يُعرف المسؤول عن هذا التفجير.

ووقعت انفجارات عدة الخميس في مدينتي قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

واستهدف أحد التفجيرات مسجدا وآخر قبله بأيام مدرسة في غرب كابل، ينتمي روّادهما إلى مذهب الشيعة، وأعلنت سلطات طالبان توقيف "مدبرها".

وفي أكتوبر/تشرين الأول أدى هجوم انتحاري في مسجد للشيعة في قندوز أيضا إلى مقتل نحو 55 شخصا وجرح العشرات، وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.