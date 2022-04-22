لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول، واصفا ذلك بالإنجاز. وأمر بوتين خلال اجتماعه بوزير الدفاع سيرغي شويغو بإلغاء خطوة اقتحام المنطقة الصناعية وطالب بالاستمرار في تطويق مصنع الصلب في ماريوبول دون مهاجمته.

أما عمدة مدينة ماريوبول فاديم بويتشينكو فقال إن إجلاء المدنيين من المدينة يواجه مصاعب وإن نحو 200 شخص ينتظرون الإجلاء لكن لم تصلهم حافلات كافية.

وأضاف بويتشينكو أن نحو 80 شخصا تمكنوا من مغادرة المدينة أول أمس على متن 4 حافلات وصلت 3 منها إلى زاباروجيا حتى الآن.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ58 من هذه الحرب:

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المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي لشبكة "سي إن إن" (CNN):