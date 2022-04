بعد أحداث عنف.. هدم محال تجارية لمسلمين شمالي دلهي والمحكمة العليا تنظر القضية

شهدت عدة محال تجارية، تعود ملكيتها لمسلمين، أعمال هدم من قِبَل البلدية التي يرأسها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الحاكم في منطقة جاهانجيربوري شمالي العاصمة الهندية دلهي، وذلك بعد اشتباكات مطلع الأسبوع الجاري بين مسلمين وهندوس.

ووثق ناشطون وصحفيون هنود في مقاطع فيديو، لحظات هدم جرافات البلدية لمحال تجارية ومنازل لمسلمين الأربعاء الماضي، قبل أن تصدر المحكمة العليا بمدينة دلهي أمس الخميس حكما بإيقاف عملية الهدم للنظر في قانونيتها.

وقد استكملت الجرافات عمليات الهدم لما يزيد على ساعة بعد القرار. وتقول السلطات إنها تريد إزالة المتاجر غير القانونية بمنطقة جاهانجيربوري.

وظهرت في المقاطع المصورة حشود من المسلمين وسكان المنطقة وهم يحاولون منع الجرافات من هدم ممتلكاتهم، وقالوا إنهم لم يبلغوا بأعمال الهدم مسبقا، وإنهم فقدوا مصادر رزقهم وبضاعتهم التي لم يُمنحوا الوقت لإخلائها، كما أكدوا حصولهم على تراخيص منذ عشرات السنين.

وأظهرت المقاطع أيضا شروع الجرافات بهدم مسجد في المنطقة، قبل أن تتوقف امتثالا لقرار المحكمة.

Listen to this shopkeeper who runs a bike repair shop right next to the #Jahangirpuri mosque. I spoke to him while demolitions continued, despite SC stay order. pic.twitter.com/bmzzW8y3Tb

ويأتي أمر الهدم بعد أيام من أحداث العنف التي عمّت المنطقة، حيث اتجهت مسيرة من الهندوس تحمل أعلامهم البرتقالية احتفالا بمهرجانهم الديني "هانومان جايانتي" نحو مسجد المنطقة وقت الإفطار مساء السبت الماضي.

واحتشد الهندوس حول المسجد ومنازل المسلمين في ذات الليلة، حاملين السيوف والأسلحة البيضاء، ما دفع المسلمين لمهاجمتهم بالحجارة، لتندلع موجة من المواجهات العنيفة التي أدت إلى تدخل الشرطة واعتقال عدد من المشاركين في المواجهات، غالبيتهم مسلمون، وفقا لمصادر إعلامية محلية.

ووقعت اشتباكات مماثلة في مناطق أخرى من الهند بعد حملات هدم يقول منتقدوها إنها محاولة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا لترويع المسلمين في الهند، الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة.

I recorded this video exactly an hour after the Supreme Court had stayed the demolitions in #Jahangirpuri.

It didn’t make any difference to municipal authorities that the media was out in full strength.

Instead it seemed like a spectacle being staged for nationwide broadcast. pic.twitter.com/6lW5sBIs0P

— Supriya Sharma (@sharmasupriya) April 20, 2022