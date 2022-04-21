12 دولة عربية تقر الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان ومصر تدعو لإقامته بالمنازل

يبدأ المصلون في 12 دولة عربية الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، في حين دعت مصر لإحياء هذه السنّة في المنازل في ظل الإجراءات التي تفرضها السلطات لوقف تفشي فيروس كورونا.

والدول التي سيتم أداء الاعتكاف في مساجدها في العشر الأواخر من شهر رمضان لهذا العام بداية من مساء اليوم الخميس هي السعودية وقطر والكويت والأردن والمغرب والعراق وفلسطين ولبنان والسودان وموريتانيا واليمن والصومال.

وهناك دول عربية لم تعلن قرارها بشأن الاعتكاف، وبعض هذه الدول يكون الاعتكاف في مساجدها محدودا، وفي أخرى قد يخضع أداء هذه السنّة لطلب مسبق من الراغب في الاعتكاف، أو لترخيص مسبق من السلطات.

وقد أعلنت دول عربية عن عدد المساجد المخصصة للاعتكاف على غرار قطر التي قررت اعتماد 183 مسجدا، وذلك لأول مرة منذ عامين بعد منع الاعتكاف بسبب تدابير مواجهة كورونا.

كما أعلنت الكويت تخصيص 30 معتكفا موزعة على محافظات البلاد الست، في حين قررت الإمارات مارس/آذار الماضي تخصيص وقت لا يتجاوز 45 دقيقة لإقامة صلاة التهجد في العشر الآواخر من رمضان، من دون التطرق إلى الاعتكاف.

وفي السعودية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية -أمس الأربعاء- بأن المسجد النبوي يستقبل بداية من اليوم الخميس جموع المعتكفين في العشر الأواخر، مشيرة إلى أن عددهم يصل إلى 4 آلاف من الرجال والنساء.

كما وجه رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس بتوفير كافة الوسائل لخدمة المعتكفين بالمسجد الحرام، من دون ذكر عددهم.





ومارس/آذار الماضي، بعد عامين من المنع، أعلنت السعودية عودة الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان، وذلك عقب تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ومع تراجع الإصابات بفيروس كورونا، رفعت عدة دول عربية الإجراءات الاحترازية في ما يخص أداء الصلوات المساجد، بما في ذلك إحياء العشر الأواخر والاعتكاف.

ولا تعلن دول عربية عن إجراءات محددة بشأن الاعتكاف، حيث يحيي المصلون هذه السنة بشكل تلقائي، ويكون كل إمام مسجد مسؤولا عن المسجد الذي هو فيه من الناحية التنظيمية.‎

وفي مصر، قررت وزارة الأوقاف قبل أيام عدم السماح بفتح المساجد لأداء الاعتكاف أو صلاة التهجد في ظل إجراءات وتدابير مواجهة كورونا، في إشارة إلى حثها على القيام به في المنازل كما جرى في العامين الماضيين، وأكدت الوزارة الموقف ذاته أمس الأربعاء.

ويعد الاعتكاف من أبرز الطقوس الدينية للمسلمين في شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، ويجلس فيه المعتكف عادة في المساجد، ويكثر فيه من الذكر والدعاء، وعادة ما يقوم خلال اعتكافه بأداء صلاة التهجد، وهي صلاة تقام في الليل من بعد صلاة العشاء.