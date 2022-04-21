لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الخميس سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا، مع مواصلة فرضها حصارا على نحو ألفي عسكري داخل مصنع آزوفستال.

وأضاف شويغو -خلال تقديمه تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية في أوكرانيا- أنه تم إجلاء 142 ألف مدني من مدينة ماريوبول.

بدوره، هنأ بوتين وزير دفاعه على نجاح العملية في ماريوبول، وأمر بتطويق مصنع آزوفستال دون مهاجمته.

وكانت كييف جددت تأكيدها بأن المفاوضات مع روسيا ستتوقف إذا سيطرت القوات الروسية على ماريوبول، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا مستقبل لتلك المفاوضات إذا لم تأخذ كييف المطالب الروسية بعين الاعتبار.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ57 من هذه الحرب:

منذ 41 دقيقة

وكالة تاس: مقتل 7 أشخاص نتيجة حريق في مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تفير.

منذ 57 دقيقة

الرئيس الأميركي جو بايدن:

سنطلق عملية مبسطة وسريعة لمساعدة الأوكرانيين على طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة لأوكرانيا تشمل مدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة.

الولايات المتحدة ترسل أسلحة مباشرة إلى الخطوط الأمامية للحرية.

على بوتين أن يسمح بخروج المدنيين من ماريوبول ولا أدلة على سقوطها بشكل كامل بيد روسيا.

بوتين كان يراهن على كسر وحدة الحلفاء ولكن ذلك لم يتحقق.

سنحظر رسو السفن الروسية في الموانئ الأميركية وهذه خطوة اتخذت بالتنسيق مع الحلفاء.

سنقدم 500 مليون دولار كمساعدة اقتصادية مباشرة للحكومة الأوكرانية.

بوتين لن ينجح في إحكام السيطرة على كل الأراضي الأوكرانية.

الولايات المتحدة ترسل الأسلحة مباشرة إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن الحرية.

سأقدم إلى الكونغرس مشروع موازنة تكميلية من أجل الحفاظ على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

نشارك المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا لمساعدتها في الحرب.

نعمل على تسهيل نقل المعدات العسكرية من الحلفاء عبر العالم إلى أوكرانيا.

نواصل إيصال المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا بإيقاع غير مسبوق.

الأدلة على الفظائع وجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا واضحة.

أعلن عن مساعدات بقيمة 800 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا.

التقيت اليوم رئيس الوزراء الأوكراني وأجرينا محادثات جيدة.

منذ ساعة

وكالة الصحافة الفرنسية: وصول 3 حافلات تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من ماريوبول إلى زابوروجيا.

منذ ساعة

رويترز عن مصادر: الرئيس الأميركي سيمنع السفن المرتبطة بروسيا من الرسو في الموانئ الأميركية.

رئيس الوزراء الإسباني: إسبانيا مصممة على دعم أوكرانيا وستعيد فتح سفارتها في كييف.

رئيس الوزراء الإسباني: مدريد أرسلت مساعدات إنسانية ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

زيلنسكي: يجب أن تكون العقوبات المفروضة على روسيا عميقة وفعالة بحيث تستشعر الحكومة الروسية آثارها.

الأمم المتحدة: أكثر من 7.7 ملايين نازح داخل أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للجزيرة:

تبادل للأسرى مع روسيا يعود بموجبه 19 شخصا بينهم 10 عسكريين إلى أرض الوطن.

هناك نحو 500 جندي مصاب داخل آزوف ستال والروس يرفضون إخراجهم.

أكثر من ألف مدني ومئات الجنود الجرحى لا يزالون محاصرين في ماريوبول.

بوتين يزعم أنه لا يستهدف مصنع آزوف في ماريوبول لكنه يقصفه بالطائرات.

منذ 4 ساعات

الكرملين:

إلغاء بوتين قرار اجتياح آزوفستال لا يعني أن هناك أي تغييرات في مخططات العملية العسكرية في أوكرانيا.

روسيا تنتظر رد الجانب الأوكراني على مقترحاتها في إطار المفاوضات الثنائية.

روسيا لم تستجب حتى الآن لطلب الأمين العام للأمم المتحدة للقاء الرئيس بوتين.

القوات الأوكرانية تملك إمكانية تسليم السلاح والخروج من ماريوبول عبر ممرات إنسانية.

إعلان أوكرانيا عن إمكانية توجيه ضربة لجسر القرم هو تحضير لعمل إرهابي وهو أمر غير مقبول.

منذ 4 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني: أكثر من ألف جثة لمدنيين في مشارح منطقة كييف.

منذ 6 ساعات

عمدة خاركيف: مقتل 5 أشخاص في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف وبلدة شوغويف.

سلطات خاركيف: أسقطنا مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 في منطقة إيزيوم.

منذ 6 ساعات

نائبة رئيس الوزاء الأوكراني: أدعو قادة العالم والمجتمع الدولي إلى تركيز جهودهم على آزوفستال الآن.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

قواتنا وجهت ضربات لنحو ألف منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

قواتنا والانفصاليون في لوغانسك سيطروا بالكامل على بلدة كريمينايا.

منذ 8 ساعات

الرئيس الروسي:

أهنئ القوات الروسية على تحرير ماريوبول وعملها البطولي في أوكرانيا.

فرض حصار على مصنع آزوفستال، ومنح المحاصرين فرصة أخيرة للاستسلام.

منذ 8 ساعات

وزير الدفاع الروسي:

مدينة ماريوبول تحت سيطرة قواتنا.

قواتنا تحاصر نحو ألفي عسكري أوكراني في مصنع آزوفستال بماريوبول.

تم إجلاء 142 ألف مدني من مدينة ماريوبول.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: وزير الدفاع الروسي يقدم تقريرا للرئيس بوتين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني:

4 حافلات تقل مدنيين خرجت من ماريوبول وتوقفت في بيرديانسك، قبل أن تصل إلى زاباروجيا.

سنعمل اليوم على إنشاء ممرات إنسانية لبعض القرى في خيرسون.

منذ 10 ساعات

وزير الخارجية التركي: أعضاء في الناتو يريدون استمرار الحرب بأوكرانيا.

منذ 10 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: نحن على استعداد لعقد جولة خاصة من المفاوضات بدون أي شروط في ماريوبول.