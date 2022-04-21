رغم تباين موقفيهما بشأن حرب أوكرانيا.. جونسون يبدأ زيارة للهند ويلتقي مودي

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس زيارة إلى الهند تتركز على مناقشات تجارية وإستراتيجية، وذلك على الرغم من اختلاف موقف نظيره الهندي ناريندرا مودي بشأن الرد على التدخل الروسي في أوكرانيا.

وعشية رحلته أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء أمس الأربعاء عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار يورو) مع الهند.

ووصفت رئاسة الحكومة البريطانية الزيارة التي تم تأجيلها من قبل بسبب وباء كوفيد-19 بأنها بداية "حقبة جديدة" في التجارة والاستثمار والشراكة التكنولوجية بين البلدين، موضحة أن هذه الشراكة ستسمح بتوفير 11 ألف فرصة عمل في المملكة المتحدة.

وقال جونسون -الذي يواجه فضيحة تتعلق بحفلات في مقر رئاسة الحكومة خلال فترة القيود المرتبطة بكورونا- في بيان "أرى إمكانيات هائلة لما يمكن لبلدينا العظيمين تحقيقه معا".

It’s fantastic to be in India, the world’s largest democracy. I see vast possibilities for what our great nations can achieve together. Our powerhouse partnership is delivering jobs, growth and opportunity. I look forward to strengthening this partnership in the coming days. pic.twitter.com/bx0iXHDYov — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2022

قضية الحفلات

وتبدأ زيارة جونسون في الوقت الذي يبت فيه البرلمان البريطاني في مسألة عرض قضية الحفلات هذه على لجنة تكلف ببيان ما إذا كان زعيم حزب المحافظين قد ضلل البرلمان عمدا -وهذا يعني الاستقالة حسب مدونة السلوك الوزارية- في توضيحاته المتعلقة بفضيحة الحفلات أو "بارتي غيت".

وبعد يوم في ولاية غوجارات (غرب) يخصص للاستثمارات والشراكات في مجموعة واسعة من المجالات -ولا سيما في إطلاق الأقمار الصناعية- يصل بوريس جونسون إلى نيودلهي غدا الجمعة.

وسيلتقي جونسون في العاصمة الهندية رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على أمل دفع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة -التي تطمح إليها لندن- قدما.

موقفان مختلفان

وفي ما يخص الوضع في أوكرانيا، تبنى البلدان موقفين مختلفين، فلندن تعزز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وكانت في طليعة الدول في دعم كييف بالأسلحة، فيما حرصت حكومة مودي على الامتناع عن إدانة روسيا علنا وعن المشاركة في تصويت بهذا الاتجاه ضد موسكو في الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم جونسون إن الأمر بالنسبة للندن يتعلق بالعمل مع الهند "لتوسيع التحالف" ضد روسيا، ولكن ليس "إعطاء دروس" للهند.

وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون ومودي سيجريان "مناقشات معمقة" حول "الدفاع الإستراتيجي" و"الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية" بهدف "تعزيز شراكتنا الوثيقة وتكثيف التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادي" التي تحتل أولوية لدى الدبلوماسية البريطانية بعد البريكست.