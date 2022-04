رغم تباين موقفيهما بشأن حرب أوكرانيا.. جونسون يبدأ زيارة للهند ويلتقي مودي

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس زيارة إلى الهند تتركز على مناقشات تجارية وإستراتيجية، وذلك على الرغم من اختلاف موقف نظيره الهندي ناريندرا مودي بشأن الرد على التدخل الروسي في أوكرانيا.

وعشية رحلته أعلن رئيس الحكومة البريطانية مساء أمس الأربعاء عن اتفاقات تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار يورو) مع الهند.

ووصفت رئاسة الحكومة البريطانية الزيارة التي تم تأجيلها من قبل بسبب وباء كوفيد-19 بأنها بداية "حقبة جديدة" في التجارة والاستثمار والشراكة التكنولوجية بين البلدين، موضحة أن هذه الشراكة ستسمح بتوفير 11 ألف فرصة عمل في المملكة المتحدة.

وقال جونسون -الذي يواجه فضيحة تتعلق بحفلات في مقر رئاسة الحكومة خلال فترة القيود المرتبطة بكورونا- في بيان "أرى إمكانيات هائلة لما يمكن لبلدينا العظيمين تحقيقه معا".

It’s fantastic to be in India, the world’s largest democracy.

I see vast possibilities for what our great nations can achieve together.

Our powerhouse partnership is delivering jobs, growth and opportunity. I look forward to strengthening this partnership in the coming days. pic.twitter.com/bx0iXHDYov

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2022