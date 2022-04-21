هجمات على مواقع إلكترونية إسرائيلية واتهامات لقراصنة عراقيين موالين لإيران

تسبب هجوم إلكتروني -مساء الأربعاء- في خروج مواقع إسرائيلية حيوية بينها سلطة المطارات وهيئة البث العام عن الخدمة لوقت قصير، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

فقد أفادت هيئة الطيران الإسرائيلية بأن موقعها تعرض لهجوم من دون أن يتم اختراقه أو تعطيله، بينما قالت هيئة البث الرسمي "كان" والقناة التاسعة التلفزيونية إن موقعيهما تعطلا لوقت قصير بعد تعرضهما لهجوم إلكتروني.

وقالت مصادر إسرائيلية إن مجموعة من القراصنة العراقيين الموالين لإيران تقف وراء الهجوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن صحيفة يديعوت أحرونوت أن المخترِقين (الهاكرز) ذكروا أن الهجوم يأتي انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

واغتال الجيش الأميركي سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، تسبب هجوم إلكتروني مجهول المصدر في خروج مواقع الوزارات والهيئات الحكومية في إسرائيل عن الخدمة لفترة وجيزة.