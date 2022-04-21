الأمم المتحدة: نحو 8 ملايين نازح داخل أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الأوكرانيين داخل أوكرانيا جراء الحرب الروسية يزيد عن 7.7 ملايين شخص.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 60% من النازحين نساء، وتزيد بأكثر من نصف مليون شخص عن الحصيلة التي نشرتها في الخامس من أبريل/نيسان الجاري وبلغت يومها 7.1 ملايين نازح.

وشدد مدير المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو على أن "النساء والأطفال والمسنّين والمعاقين" هم الأكثر تأثرا من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد فيتورينو أن المنظمة تواصل تقديم المساعدات للنازحين وللسكان الضعفاء، مشددا على ضرورة التوصّل إلى هدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات والوصول إلى التجّمعات السكانية التي يصعب الوصول إليها.

يذكر أن أكثر من 4.1 ملايين أوكراني فروا من بلدهم إلى دول الجوار منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحسب دراسة استقصائية للمنظمة الدولية للهجرة، فقد فرّ نحو 3.47 ملايين شخص من شرقي أوكرانيا، و1.77 مليون شخص من الشمال، و1.46 مليون شخص من منطقة كييف. وكشفت الدراسة الاستقصائية أن 37% من النازحين، أي 2.85 مليون شخص، يوجدون حاليا في غربي البلاد حيث الأوضاع أكثر أمنا نسبيا.

وأوضحت المنظمة أن دراستها الاستقصائية الأخيرة بينّت أن 2.77 مليون شخص عادوا إلى ديارهم بعدما أخلوها على مدى 14 يوما على الأقل، بمعدل زمني يبغ 30 يوما بين نزوحهم وعودتهم لمنازلهم، ويعتبر 29% من هؤلاء أن المناطق التي يقطنونها خطرة، في حين يعتبر 8.5% منهم أن مناطقهم آمنة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه "من السابق لأوانه إصدار توصيف حاسم لطبيعة عمليات العودة هذه (لمعرفة) إن كانت عودة دائمة أو موقتة".

وبحسب الدراسة الاستقصائية، فإن أكثر من نصف العائلات النازحة تضم أطفالا، وتضم 57% منها مسنين، في حين تضم 37% من العائلات أشخاصا يعانون من أمراض مزمنة، وتقدر المنظمة بأن 1.34 مليون شخص يعتزمون ترك منازلهم.