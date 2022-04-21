عشرات القتلى والجرحى بتفجير استهدف مسجدا في مزار شريف الأفغانية

قال مصدر حكومي أفغاني للجزيرة إن 22 قتيلا و32 جريحا سقطوا اليوم الخميس جراء تفجير استهدف مسجدا وسط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان.

وكان المصدر قد أفاد في وقت سابق من اليوم بسقوط 8 قتلى و40 جريحا على الأقل جراء التفجير، قبل أن يعلن عن الحصيلة الجديدة.

من جهته، ذكر قيادي محلي في حركة طالبان أن الانفجار وقع في مسجد شيعي، وأسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا.

ولاحقا أعلن تنظيم الدولة الإسلامية على تليغرام مسؤوليته عن الهجوم في مزار شريف، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وفي سياق متصل، قالت رويترز إن تفجيرا آخر وقع في مدينة قندوز شمالي أفغانستان وأدى إلى مقتل وإصابة 11 شخصا، بحسب ما نقلته عن مسؤول في قطاع الصحة.

وتشهد أفغانستان تفجيرات واغتيالات على نحو شبه يومي، حتى بعد أن عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب الماضي.