واشنطن تدعو لتعزيز الهدنة وإرساء السلام باليمن وترحيب دولي بإعلان إقلاع أول رحلة من مطار صنعاء

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيسَ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي للسعي لإرساء سلام مستدام في البلاد، بعد مؤشرات إيجابية ظهرت باستمرار الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الجاري بين الأطراف المتحاربة في اليمن.

وأعلن بلينكن -خلال مكالمة هاتفية مع العليمي- تأييده الهدنة بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن "شدد على ضرورة الاستفادة من زخم هذه التطورات الإيجابية لضمان إرساء هدنة مستدامة وإطلاق عملية سلام شاملة".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن مطلع الشهر الجاري موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية من جانب والحوثيين من جانب آخر بعد 7 سنوات من الحرب في اليمن.

وتعد المكالمة الهاتفية بين بلينكن والعليمي الأولى من نوعها منذ تسليم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي السلطة في السابع من أبريل/نيسان الجاري للمجلس الرئاسي الذي يمثل قوى سياسية مختلفة، وذلك في ختام مشاورات يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

كما حث بلينكن على تحقيق تقدم على مسار إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز؛ ثالث أكبر مدينة يمنية، وهي نقطة أساسية في الهدنة.

في سياق متصل، رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإعلان موعد أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء منذ 6 سنوات، والمزمع إقلاعها الأحد القادم، نحو العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تزامنا مع بيان منفصل أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن.

يشار إلى أن مطار صنعاء مغلق أمام الرحلات الجوية المدنية من قبل التحالف -الذي تقوده السعودية- منذ عام 2016، بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

وكانت هيئة الطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أعلنت أمس الأربعاء أن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي سيكون الأحد المقبل، وجاء الإعلان بعد 5 أيام من إعلان الحكومة اليمنية الشرعية أنها نسقت مع سلطات مصر والأردن لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وفق وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.

وأكد بيان لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن تلاه دوجاريك أنه سيواصل العمل مع الأطراف المتحاربة في اليمن لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع.

وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء -بواقع رحلتين أسبوعيا؛ إحداهما لمصر والأخرى للأردن- تعد من أبرز بنود الهدنة.

وشكر الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر عن بعثته المملكة الأردنية الهاشمية على دعمها القيم والحكومة اليمنية على التعاون البناء.

يذكر أن اليمن يشهد حربا منذ سبتمبر/أيلول 2014 بعد رفض الحوثيين مسار التحول الديمقراطي في البلاد وشنهم حربا على الحكومة اليمنية؛ أدت إلى سيطرتهم على عدد من المحافظات اليمنية؛ ودفع ذلك حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي للجوء للسعودية التي قادت تحالفا لإعادة الحكومة الشرعية لليمن.