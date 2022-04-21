أزمة سريلانكا.. عائلة راجاباكسا تترنح على وقع غضب الشارع وانهيار الاقتصاد

كولمبو- حملت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في سريلانكا منذ أسابيع شعارا واحدا، هو رحيل عائلة راجاباكسا عن السلطة، ولم يفلح تعيين حكومة جديدة في تهدئة الشارع الغاضب وسط انهيار الاقتصاد.

وكان جميع وزراء الحكومة استقالوا مؤخرا ما عدا رئيس الوزراء وهو شقيق رئيس الدولة.

والأحد الماضي عين الرئيس حكومة جديدة، لكن المحتجين يشددون على ضرورة رحيل عائلة راجاباكسا عن السلطة.

ويرفض المعتصمون في غلا فيس أمام مكتب الرئيس في كولومبو أن يكون لهم ولاء لأي من الأحزاب السياسية، كما تجنبت الأحزاب الممثلة في البرلمان الزج بنفسها في الاحتجاجات التي أججتها الأزمة الاقتصادية، ونقص الوقود والمواد الأساسية، وذلك حفاظا على شعبيتها.

وحده حزب سلطة الشعب الوطني المعارض نظم أول تحرك جماهيري حزبي منذ تفاقم الاحتجاجات الشعبية قبل أسابيع.

وقال الحزب إن المسيرة الراجلة التي عبرت مدن الجنوب باتجاه العاصمة كولومبو تهدف إلى تعزيز مطالب المحتجين، التي تتمحور حول استقالة الرئيس وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية، على رأسها إلغاء التعديل الدستوري الأخير الذي يمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة، ويعفيه من محاسبة البرلمان ويحصنه من مساءلة القضاء.

استشراء الفساد

وفي حديث للجزيرة، تقول ممثلة حزب سلطة الشعب الوطني في البرلمان أماراسوريا إنهم حذروا مبكرا من تداعيات الفشل الاقتصادي الناجم عن "استشراء الفساد الإداري والمحسوبية وتبني السياسات الخاطئة".

وتضيف أماراسوريا أن حزبها سعيد جدا بما وصلت إليه الاحتجاجات، وأن تحركه يهدف إلى تعزيز المطالب الشعبية دون التشويش عليها.

لكن رئيس الوزراء في خطابه عشية السنة السنهالية التاميلية الجديدة، اتهم المعارضة الحزبية بتسييس المطالب الشعبية، ودعا المحتجين إلى الحوار، وحملهم بشكل غير مباشر المسؤولية عن استمرار تدهور اقتصاد البلاد بقوله إنها تخسر أموالا طائلة مع كل ساعة احتجاج.

وقد رفض المحتجون دعوة الحوار، ونفوا وجود من يمثلهم، أو أنهم يمثلون جهة سياسية أو يتلقون تعليمات منها، وقالوا إنهم يعتقدون أن إنقاذ البلاد مرهون بتحقيق مطالبهم باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، وإفساح المجال لإصلاحات جذرية.





الأغلبية البرلمانية

أجبرت الضغوط الشعبية المتعاظمة 41 عضوا في البرلمان على الانسحاب من التحالف الحاكم، وذلك بعد أن كان يحظى بغالبية الثلثين.

وأعلن زعيم المعارضة ساجيث بيراماداسا عن بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة، ستتبعها إجراءات لعزل الرئيس، لكن المنشقين عن الحزب الحاكم قرروا الحياد وطلبوا الجلوس في مقاعد المستقلين.

وفي حديث للجزيرة نت، شدد وزير المالية علي صبري على ضرورة احترام الدستور، وتحدى المعارضة بأن تثبت حصولها على الأغلبية البرلمانية، وهي 113 على الأقل من 225 عضوا، لكي تتسلم السلطة بسلاسة.

لكن المعارضة لا تستند في مطالبتها الرئيس بالاستقالة على حسبة برلمانية، وإنما على خسارته التفويض الذي حصل عليه بالانتخابات، وهو ما أكده للجزيرة نت وزير الدولة السابق للشؤون المالية إيران ويكرامارانته.

وشدد الوزير السابق على ضرورة الاستجابة لما وصفه بالإجماع الوطني على ضرورة رحيل الرئيس وعائلته عن السلطة، وإجراء إصلاحات تنقذ البلاد من أزماتها وتعيد الأمور إلى نصابها.

وهذا ما أكدت عليه أماراسوريا التي قالت إن الرئيس لم يعد يمثل الشعب، وتضيف أن القضية لم تعد تحسب بلغة الأرقام في البرلمان. وحذرت من تعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر إذا ما أصر الرئيس على الاستمرار في منصبه.

ويؤكد كل من ويكرامارانتِه وأمراسوريا -اللذين يمثلان حزبين مختلفين- على الحاجة لاستثمار الضغوط الشعبية وتحويلها إلى نصر دستوري. ويقولان إن الوقت حان للتخلص من تمركز السلطة بيد شخص واحد يتمتع بنفوذ واسع ولا يخضع لسلطة البرلمان أو القضاء.





عقلية أمنية

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في سريلانكا تحذيرات من لجوء السلطة إلى افتعال أزمة أمنية بهدف صرف الأنظار عن إخفاقاتها الشعبية، وهو ما لم يستبعده السياسي المخضرم ومحافظ غرب كولومبو السابق آزاد صالح، واستشهد بالشكوك الكبيرة التي تحيط بملابسات تفجيرات عيد الفصح يوم 21 أبريل/نيسان 2019، حيث ترفض الحكومة الكشف عن تقرير التحقيقات باستثناء عرض جزء يسير منه على البرلمان.

وتبنى الموقف نفسه وزير الشؤون المالية السابق ويكرامارانتِه الذي استند إلى الخلفية العسكرية والأمنية للرئيس وهو جنرال سابق كان وزيرا للدفاع في حكومة يرأسها شقيقه.

واستغل هذا الجنرال حسم الحرب مع منظمة نمور التاميل في حملته في انتخابات عام 2010، حيث قدم نفسه على أنه رجل قوي يمكنه دحر التهديد الأمني المتمثل في الإرهاب الإسلامي، على حد قوله.

وقال ويكرامارانتِه -الذي دخل في حوارات طويلة مع الرئيس قبل تنصيبه- إن الرئيس يتعامل مع السياسة والاقتصاد والعلاقات بين مكونات المجتمع بمفهوم الأمن والجيش، وهو ما يفسر تجاهله توصيات الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.

ومؤخرا اعترف الرئيس راجاباكسا باتخاذه قرارات خاطئة مثل حظر استعمال الأسمدة الكيميائية، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي.

لكن الخطأ الأكبر الذي تحدث عنه ساسة سريلانكيون ومراقبون يكمن في سياسة التمييز بين الغالبية السنهالية البوذية والأقليات التي تشكل أكثر من ربع سكان البلاد، وتبنيه خطابا شعبويا ضد الأقليات، دغدغ به مشاعر المتطرفين القوميين والدينيين من الغالبية السنهالية البوذية.

الأزمة الحالية تضع سريلانكا، برأي كثير من المراقبين، بين خيارين: فرصة للتخلص من الأتوقراطية -وهي السلطة المطلقة للفرد والعائلة- أو الانجراف نحو اضطراب مجتمعي يتبعه اختلال أمني وسياسي ومزيد من الانهيار الاقتصادي.