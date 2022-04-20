مقتل 6 من الروهينغا بمحاولة فرار المئات من مركز احتجاز في ماليزيا

لقي 6 من الروهينغا مصرعهم في ماليزيا أثناء محاولتهم الفرار من مكان احتجازهم في ولاية بينانغ شمالي البلاد، وجاءت تلك الحادثة في أعقاب محاولة أكثر من 500 لاجئ روهينغي الفرار من مقر احتجازهم المؤقت في مركز لإدارة الهجرة في الولاية.

ووفقا لقائد الشرطة في الولاية فإن القتلى رجلان وامرأتان وطفل وطفلة، وقد لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم اجتياز طريق سريع للمركبات.

وأفاد بيان تابع لإدارة الهجرة أن الفارين حطموا فجر اليوم الأربعاء أبواب مقر الاحتجاز وهربوا إلى الشوارع الجانبية، وأن قوات الشرطة تمكنت من العثور على 362 منهم، في حين لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على البقية.

وتعتبر ماليزيا وجهة مفضلة لمسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار أو أولئك الذين يسعون للهرب من مخيمات اللاجئين في بنغلادش، يذكر أن ماليزيا تُؤوي نحو 180 ألف لاجئ وطالب لجوء معتمدين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك أكثر من 100 ألف من الروهينغا وغيرهم من الجماعات العرقية في ميانمار.