لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا لإنشاء ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، في حين يشتد القتال على جبهات القتال في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تحاول القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو اختراق خطوط دفاع الجيش الأوكراني.

من ناحية أخرى، قالت النرويج اليوم إنها شحنت نحو 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. ومن جانبها، تعهدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف لمواجهة الهجوم الروسي بالمناطق الشرقية، ولا سيما ما تعلق بأسلحة المدفعية الثقيلة، وقالت بريطانيا إنها تدرس إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ مضادة للسفن.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ56 من هذه الحرب:

منذ 11 ساعة

منذ 12 ساعة

وزير الخارجية التركي:

منذ 12 ساعة

وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على البنك التجاري الروسي "ترانسكابيتل بنك".

منذ 14 ساعة

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفنلندي للجزيرة:

منذ 14 ساعة

الدفاع الروسية:

منذ 14 ساعة

منذ 15 ساعة

منذ 15 ساعة

المتحدث باسم غوتيريش:

منذ 15 ساعة

انفصاليو دونيتسك: استسلام 35 عسكريا أوكرانيا اليوم في مصنع آزوفستال بماريوبول.

منذ 15 ساعة

الخارجية الروسية:

منذ 15 ساعة

منذ 15 ساعة

رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك لسي إن إن:

منذ 15 ساعة

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب.

منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلنسكي ردا على سؤال للجزيرة

منذ 16 ساعة

منذ 16 ساعة

مساعدة وزير الخارجية الأميركي:

منذ 17 ساعة

وزير خارجية فنلندا للجزيرة:

منذ 17 ساعة

رئيس البنك الدولي:

منذ 18 ساعة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي:

منذ 18 ساعة

الخارجية الروسية: المروحيات التي تسلمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يمكن أن تستخدم لاستهداف أراضينا.

منذ 18 ساعة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:

منذ 19 ساعة

مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني:

منذ 20 ساعة

وزارة الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات انتقامية إذا تمّ حظر إمكانية تمويل بعثاتنا في الخارج.

منذ 20 ساعة

رويترز عن مستشار للرئيس الأوكراني: قواتنا صدت هجوما روسيا على سلوفيانسك (شرق)، والروس لم ينجحوا حتى الآن في احتلالها.

#Ukraine: A Russian BMP was hit and destroyed by the Ukrainian 24th Mechanized Brigade during a failed attack in #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/XDQcOoP1Og

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 20, 2022