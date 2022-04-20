لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا لإنشاء ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، في حين يشتد القتال على جبهات القتال في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تحاول القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو اختراق خطوط دفاع الجيش الأوكراني.

من ناحية أخرى، قالت النرويج اليوم إنها شحنت نحو 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. ومن جانبها، تعهدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف لمواجهة الهجوم الروسي بالمناطق الشرقية، ولا سيما ما تعلق بأسلحة المدفعية الثقيلة، وقالت بريطانيا إنها تدرس إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ مضادة للسفن.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ56 من هذه الحرب:

منذ 11 ساعة

مستشار الرئيس الأوكراني: نحن على استعداد لعقد جولة خاصة من المفاوضات بدون أي شروط في ماريوبول

وكالة الصحافة الفرنسية: أوكرانيا تعرض على روسيا إجراء مفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.

منذ 12 ساعة

وزير الخارجية التركي:

ما يزال الأوكرانيون والروس يتفاوضون رغم كل الظروف.

ثمة إشارات إيجابية بشأن لقاء بوتين وزيلنسكي في اسطنبول ولكن هناك شروط لكلا الطرفين.

أكثر المواضيع حساسية لدى الطرفين تتعلق بشبه جزيرة القرم وإقليم دونباس.

منذ 12 ساعة

وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على البنك التجاري الروسي "ترانسكابيتل بنك".





منذ 14 ساعة

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفنلندي للجزيرة:

الوضع تغير بعد الغزو الروسي ولهذا تغيرت طريقة تفكيرنا.

فنلندا ستتخذ قراراتها بناء على ظروفها الحالية.

نشعر أن أبواب النيتو مفتوحة أمام انضمام فنلندا.

منذ 14 ساعة

الدفاع الروسية:

الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي 8 في دونباس.

الطيران الروسي دمر 73 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال اليوم.

تدمير 12 منشأة عسكرية أوكرانية بصورايخ دقيقة بعيدة المدى.

منذ 14 ساعة

البنتاغون: أوكرانيا تسلمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة.

مسؤول عسكري أميركي: الولايات المتحدة تدرب عددا صغيرا من القوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر خارج البلاد.

منذ 15 ساعة

مسؤولون عسكريون أميركيون: روسيا أبلغت الولايات المتحدة قبل إجراء اختبار الصاروخ البالستي الجديد.

مسؤول عسكري أميركي: التجربة الصاروخية الروسية الجديدة روتينية ولا تشكل أي تهديد.

منذ 15 ساعة

المتحدث باسم غوتيريش:

الأمين العام طلب ترتيب زيارتين له إلى موسكو وكييف للاجتماع مع بوتين وزيلنسكي.

قلقون بشدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وسط تصاعد الحملة العسكرية الروسي.

منذ 15 ساعة

انفصاليو دونيتسك: استسلام 35 عسكريا أوكرانيا اليوم في مصنع آزوفستال بماريوبول.

منذ 15 ساعة

الخارجية الروسية:

لافروف أبلغ تشاووش أوغلو أن مستقبل المفاوضات مرتبط بأخذ كييف مطالب موسكو بعين الاعتبار.

لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا المفاوضات الروسية الأوكرانية

منذ 15 ساعة

بوليتيكو عن الخارجية الأميركية: لا يوجد جدول زمني لإعلان إعادة فتح سفارتنا بكييف لكن فريقنا يخطط لذلك.

بوليتيكو عن مسؤول أميركي: قرار إعادة فتح السفارة بكييف مؤجل حتى الآن وهناك خلافات بين المؤسسات الحكومية بشأنه.

بوليتيكو عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تفكر في إعادة فتح السفارة الأميركية في كييف.

منذ 15 ساعة

رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك لسي إن إن:

80 بالمئة من أراضي المنطقة تخضع للسيطرة الروسية.

المرحلة الثانية من الحرب الروسية لم تصل بعد لمستوى الغزو الكامل,

منذ 15 ساعة

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب.

منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلنسكي ردا على سؤال للجزيرة

ليس لدينا حاليا الأسلحة اللازمة لتحرير ماريوبول لكن لدينا الإرادة.

سنستمر بالعمل على كسر الحصار على ماريوبول بكل الوسائل.

المقاتلون في ماريوبول يريدون الحرية لوطنهم ولا يقبلون الاستسلام للمحتلين,

مستعدون لمبادلة أسرى روس لدينا بالمقاتلين المدافعين عن ماريوبول.

منذ 16 ساعة

الدفاع الروسية: صاروخ سارمات البالستي أطلق بنجاح من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

عاجل | بوتين: صاروخ سارمات سلاح فريد سيضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية

منذ 16 ساعة

مساعدة وزير الخارجية الأميركي:

المساعي للسماح بممر آمن من ماريوبول انهارت عدة مرات خلال الأيام الماضية.

الأوكرانيون يخوضون حربا ضارية للغاية ومن المهم أن يكون دعمنا مباشرا لهم.

منذ 17 ساعة

وزير خارجية فنلندا للجزيرة:

أكثر من 60% من المواطنين والأحزاب يدعمون انضمام بلادنا إلى حلف الناتو.

الدعم الشعبي لانضمام فنلندا إلى النيتو ارتفع بشكل كبير منذ الغزو الروسي.

هناك مناقشات داخل البرلمانين السويدي والفنلندي للنظر في انضمام البلدين للناتو.

روسيا تمارس مزيدا من التهديدات باستخدام أسلحة غير تقليدية.

فنلندا لديها دفاع قوي جدا، ولدينا معدات عسكرية كثيرة لكن نريد المحافظة على وضع سلمي.

علينا أن نفكر بأمننا بسبب التغيرات الأمنية في أوروبا.

لدينا قدرات عسكرية جيدة للدفاع عن أنفسنا.

منذ 17 ساعة

رئيس البنك الدولي:

سنجتمع مع المسؤولين الأوكرانيين للاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم لهم.

نريد تقديم الدعم إلى أوكرانيا حتى تستطيع مؤسساتها الحكومية مواصلة تقديم خدماتها

منذ 18 ساعة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي:

علينا القيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا وبلدان أخرى متضررة بشدة.

الحرب القائمة في أوروبا تترجم ببساطة إلى مجاعة في أفريقيا.

الدول الأفريقية تضررت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

نعمل على إعادة هيكلة ديون حوالي 20 دولة أفريقية في جنوب الصحراء.

ناقشت مع الرئيس الأوكراني جهود إعادة الإعمار في بلاده.

قدمنا تمويلا طارئا لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.

منذ 18 ساعة

الخارجية الروسية: المروحيات التي تسلمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يمكن أن تستخدم لاستهداف أراضينا.

منذ 18 ساعة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:

نيوزيلندا تزود أوكرانيا بالسلاح والذخائر وتدعمها ماليا.

المفاوضون الأوكرانيون يماطلون لكن المباحثات مع كييف مستمرة وتشمل مواضيع القرم ودونيتسك ولوغانسك.

واشنطن زودت كييف بمروحيات روسية من طراز مي-17 كانت طلبتها في السابق للجيش الأفغاني.

أي حديث عن تقديم مساعدات لكييف مجرد أكاذيب والأموال تستخدم لقتل الشعبين الأوكراني والروسي.

منذ 19 ساعة

مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني:

مقتل 205 أطفال بأوكرانيا، وإصابة 373 منذ بدء العملية العسكرية.

القوات الروسية ألحقت أضرارا بـ​​1141 مؤسسة تعليمية، منها 99 دمرت كليا.

منذ 20 ساعة

وزارة الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات انتقامية إذا تمّ حظر إمكانية تمويل بعثاتنا في الخارج.

منذ 20 ساعة

رويترز عن مستشار للرئيس الأوكراني: قواتنا صدت هجوما روسيا على سلوفيانسك (شرق)، والروس لم ينجحوا حتى الآن في احتلالها.

#Ukraine: A Russian BMP was hit and destroyed by the Ukrainian 24th Mechanized Brigade during a failed attack in #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/XDQcOoP1Og — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 20, 2022

منذ 20 ساعة

رئيس وزراء بريطانيا:

أحثّ روسيا على معاملة الأسرى بإنسانية ورحمة، ونعمل بفاعلية على منع الأفراد من التوجه إلى مسرح الصراع.

أقول للضباط الروس إنهم سيحاسبون عبر محاكمات جنائية دولية، مثلما حدث مع من شارك في مجازر البوسنة.

منذ 20 ساعة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك.

الأوضاع في دونيتسك ولوغانسك تغيرت إلى الأسوأ خلال السنوات الماضية، والمواطنون هناك يعيشون ظروفا صعبة.

منذ 21 ساعة

تاس عن وزارة الخارجية الروسية:

موسكو تواصل العمل على فتح سفارات في لوغانسك ودونيتسك.

روسيا لا تنوي فرض قيود على التأشيرة لمواطني أوكرانيا.

منذ 21 ساعة

الكرملين:

أوكرانيا تراجعت عن التزاماتها خلال محادثات السلام، وذلك له تبعات سلبية على المفاوضات.

وتيرة المحادثات مع أوكرانيا لم تعد جيدة بما يكفي.

منذ 21 ساعة

وزيرة الخارجية الألمانية: برلين لم تفصح عن كل الأسلحة التي أرسلتها لأوكرانيا.

رويترز عن وزير خارجية لاتفيا: الاتحاد الأوروبي يعدّ إجراءات جديدة لمنع روسيا من تجنب العقوبات.

منذ 21 ساعة

رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: ما وقع في بوتشا أوضح أن انتصار أوكرانيا وحده هو الذي سينهي الحرب.

منذ 21 ساعة

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 5 ملايين أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الغزو الروسي.

منذ 21 ساعة

الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة، وننتظر الإجابة، والكرة الآن في ملعب كييف.

منذ 22 ساعة

انفصاليو لوغانسك: القوات الأوكرانية تغادر منطقة روبيجني وسيفيرودونيتسك وليزيتشانسك في إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا.





منذ 23 ساعة

رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين: يتعين على الدول الأوروبية تعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدها اقتصادها جراء العقوبات غير القانونية.

منذ 23 ساعة

حرس الحدود الأوكراني: نحو 39 ألف شخص غادروا البلاد الليلة الماضية.

رئيس مجلس الدوما: يتعين على الدول الأوروبية تعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدها اقتصادها جراء العقوبات.

منذ 23 ساعة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية:

الرئيس الأوكراني ليس مستقلا والناتو والولايات المتحدة يتحكمان به.

روسيا فقدت الثقة في المفاوضين الأوكرانيين.

منذ 23 ساعة

انفصاليو دونيتسك: قواتنا تسيطر على 4 بلدات جديدة جنوب غرب المدينة ليرتفع عدد البلدات التي سيطرنا عليها إلى 167.

منذ 24 ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

قواتنا استهدفت 73 منشأة عسكرية لأوكرانيا الليلة الماضية.

أسقطنا 6 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة من أوكرانيا.

مقتل 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات في ضربات صاروخية بمنطقتي نوفورونتسوفا وكيسلفكا.

Video reportedly of a Russian Krasnopol laser-guided artillery strike on a Ukrainian position at the Azovstal plant in Mariupol.https://t.co/m3K3SmXiUR pic.twitter.com/ux67ryX3Qi — Rob Lee (@RALee85) April 20, 2022

20 أبريل 2022 - 10:00 (بتوقيت مكة المكرمة)

وكالة الأنباء الفرنسية: وصول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى كييف.

20 أبريل 2022 - 09:38 (بتوقيت مكة المكرمة)

عمدة ماريوبول: نأمل بإجلاء 6 آلاف شخص من المدينة المحاصرة في 90 حافلة اليوم.

20 أبريل 2022 - 08:47 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزارة الدفاع النرويجية: قمنا بشحن 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال (Mistral) إلى أوكرانيا.