لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا
قالت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا لإنشاء ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، في حين يشتد القتال على جبهات القتال في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تحاول القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو اختراق خطوط دفاع الجيش الأوكراني.
من ناحية أخرى، قالت النرويج اليوم إنها شحنت نحو 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. ومن جانبها، تعهدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف لمواجهة الهجوم الروسي بالمناطق الشرقية، ولا سيما ما تعلق بأسلحة المدفعية الثقيلة، وقالت بريطانيا إنها تدرس إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ مضادة للسفن.
وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ56 من هذه الحرب:
- مستشار الرئيس الأوكراني: نحن على استعداد لعقد جولة خاصة من المفاوضات بدون أي شروط في ماريوبول
- وكالة الصحافة الفرنسية: أوكرانيا تعرض على روسيا إجراء مفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.
وزير الخارجية التركي:
- ما يزال الأوكرانيون والروس يتفاوضون رغم كل الظروف.
- ثمة إشارات إيجابية بشأن لقاء بوتين وزيلنسكي في اسطنبول ولكن هناك شروط لكلا الطرفين.
- أكثر المواضيع حساسية لدى الطرفين تتعلق بشبه جزيرة القرم وإقليم دونباس.
وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على البنك التجاري الروسي "ترانسكابيتل بنك".
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفنلندي للجزيرة:
- الوضع تغير بعد الغزو الروسي ولهذا تغيرت طريقة تفكيرنا.
- فنلندا ستتخذ قراراتها بناء على ظروفها الحالية.
- نشعر أن أبواب النيتو مفتوحة أمام انضمام فنلندا.
الدفاع الروسية:
- الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي 8 في دونباس.
- الطيران الروسي دمر 73 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال اليوم.
- تدمير 12 منشأة عسكرية أوكرانية بصورايخ دقيقة بعيدة المدى.
- البنتاغون: أوكرانيا تسلمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة.
- مسؤول عسكري أميركي: الولايات المتحدة تدرب عددا صغيرا من القوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر خارج البلاد.
- مسؤولون عسكريون أميركيون: روسيا أبلغت الولايات المتحدة قبل إجراء اختبار الصاروخ البالستي الجديد.
- مسؤول عسكري أميركي: التجربة الصاروخية الروسية الجديدة روتينية ولا تشكل أي تهديد.
المتحدث باسم غوتيريش:
- الأمين العام طلب ترتيب زيارتين له إلى موسكو وكييف للاجتماع مع بوتين وزيلنسكي.
- قلقون بشدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وسط تصاعد الحملة العسكرية الروسي.
انفصاليو دونيتسك: استسلام 35 عسكريا أوكرانيا اليوم في مصنع آزوفستال بماريوبول.
الخارجية الروسية:
- لافروف أبلغ تشاووش أوغلو أن مستقبل المفاوضات مرتبط بأخذ كييف مطالب موسكو بعين الاعتبار.
- لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا المفاوضات الروسية الأوكرانية
- بوليتيكو عن الخارجية الأميركية: لا يوجد جدول زمني لإعلان إعادة فتح سفارتنا بكييف لكن فريقنا يخطط لذلك.
- بوليتيكو عن مسؤول أميركي: قرار إعادة فتح السفارة بكييف مؤجل حتى الآن وهناك خلافات بين المؤسسات الحكومية بشأنه.
- بوليتيكو عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن تفكر في إعادة فتح السفارة الأميركية في كييف.
رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك لسي إن إن:
- 80 بالمئة من أراضي المنطقة تخضع للسيطرة الروسية.
- المرحلة الثانية من الحرب الروسية لم تصل بعد لمستوى الغزو الكامل,
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب.
الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلنسكي ردا على سؤال للجزيرة
- ليس لدينا حاليا الأسلحة اللازمة لتحرير ماريوبول لكن لدينا الإرادة.
- سنستمر بالعمل على كسر الحصار على ماريوبول بكل الوسائل.
- المقاتلون في ماريوبول يريدون الحرية لوطنهم ولا يقبلون الاستسلام للمحتلين,
- مستعدون لمبادلة أسرى روس لدينا بالمقاتلين المدافعين عن ماريوبول.
- الدفاع الروسية: صاروخ سارمات البالستي أطلق بنجاح من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
- عاجل | بوتين: صاروخ سارمات سلاح فريد سيضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية
مساعدة وزير الخارجية الأميركي:
- المساعي للسماح بممر آمن من ماريوبول انهارت عدة مرات خلال الأيام الماضية.
- الأوكرانيون يخوضون حربا ضارية للغاية ومن المهم أن يكون دعمنا مباشرا لهم.
وزير خارجية فنلندا للجزيرة:
- أكثر من 60% من المواطنين والأحزاب يدعمون انضمام بلادنا إلى حلف الناتو.
- الدعم الشعبي لانضمام فنلندا إلى النيتو ارتفع بشكل كبير منذ الغزو الروسي.
- هناك مناقشات داخل البرلمانين السويدي والفنلندي للنظر في انضمام البلدين للناتو.
- روسيا تمارس مزيدا من التهديدات باستخدام أسلحة غير تقليدية.
- فنلندا لديها دفاع قوي جدا، ولدينا معدات عسكرية كثيرة لكن نريد المحافظة على وضع سلمي.
- علينا أن نفكر بأمننا بسبب التغيرات الأمنية في أوروبا.
- لدينا قدرات عسكرية جيدة للدفاع عن أنفسنا.
رئيس البنك الدولي:
- سنجتمع مع المسؤولين الأوكرانيين للاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم لهم.
- نريد تقديم الدعم إلى أوكرانيا حتى تستطيع مؤسساتها الحكومية مواصلة تقديم خدماتها
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي:
- علينا القيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا وبلدان أخرى متضررة بشدة.
- الحرب القائمة في أوروبا تترجم ببساطة إلى مجاعة في أفريقيا.
- الدول الأفريقية تضررت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
- نعمل على إعادة هيكلة ديون حوالي 20 دولة أفريقية في جنوب الصحراء.
- ناقشت مع الرئيس الأوكراني جهود إعادة الإعمار في بلاده.
- قدمنا تمويلا طارئا لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.
الخارجية الروسية: المروحيات التي تسلمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يمكن أن تستخدم لاستهداف أراضينا.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:
- نيوزيلندا تزود أوكرانيا بالسلاح والذخائر وتدعمها ماليا.
- المفاوضون الأوكرانيون يماطلون لكن المباحثات مع كييف مستمرة وتشمل مواضيع القرم ودونيتسك ولوغانسك.
- واشنطن زودت كييف بمروحيات روسية من طراز مي-17 كانت طلبتها في السابق للجيش الأفغاني.
- أي حديث عن تقديم مساعدات لكييف مجرد أكاذيب والأموال تستخدم لقتل الشعبين الأوكراني والروسي.
مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني:
- مقتل 205 أطفال بأوكرانيا، وإصابة 373 منذ بدء العملية العسكرية.
- القوات الروسية ألحقت أضرارا بـ1141 مؤسسة تعليمية، منها 99 دمرت كليا.
وزارة الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات انتقامية إذا تمّ حظر إمكانية تمويل بعثاتنا في الخارج.
رويترز عن مستشار للرئيس الأوكراني: قواتنا صدت هجوما روسيا على سلوفيانسك (شرق)، والروس لم ينجحوا حتى الآن في احتلالها.
#Ukraine: A Russian BMP was hit and destroyed by the Ukrainian 24th Mechanized Brigade during a failed attack in #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/XDQcOoP1Og
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 20, 2022
رئيس وزراء بريطانيا:
- أحثّ روسيا على معاملة الأسرى بإنسانية ورحمة، ونعمل بفاعلية على منع الأفراد من التوجه إلى مسرح الصراع.
- أقول للضباط الروس إنهم سيحاسبون عبر محاكمات جنائية دولية، مثلما حدث مع من شارك في مجازر البوسنة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
- عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك.
- الأوضاع في دونيتسك ولوغانسك تغيرت إلى الأسوأ خلال السنوات الماضية، والمواطنون هناك يعيشون ظروفا صعبة.
تاس عن وزارة الخارجية الروسية:
- موسكو تواصل العمل على فتح سفارات في لوغانسك ودونيتسك.
- روسيا لا تنوي فرض قيود على التأشيرة لمواطني أوكرانيا.
الكرملين:
- أوكرانيا تراجعت عن التزاماتها خلال محادثات السلام، وذلك له تبعات سلبية على المفاوضات.
- وتيرة المحادثات مع أوكرانيا لم تعد جيدة بما يكفي.
وزيرة الخارجية الألمانية: برلين لم تفصح عن كل الأسلحة التي أرسلتها لأوكرانيا.
رويترز عن وزير خارجية لاتفيا: الاتحاد الأوروبي يعدّ إجراءات جديدة لمنع روسيا من تجنب العقوبات.
رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: ما وقع في بوتشا أوضح أن انتصار أوكرانيا وحده هو الذي سينهي الحرب.
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 5 ملايين أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الغزو الروسي.
الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة، وننتظر الإجابة، والكرة الآن في ملعب كييف.
انفصاليو لوغانسك: القوات الأوكرانية تغادر منطقة روبيجني وسيفيرودونيتسك وليزيتشانسك في إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا.
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين: يتعين على الدول الأوروبية تعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدها اقتصادها جراء العقوبات غير القانونية.
حرس الحدود الأوكراني: نحو 39 ألف شخص غادروا البلاد الليلة الماضية.
رئيس مجلس الدوما: يتعين على الدول الأوروبية تعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدها اقتصادها جراء العقوبات.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية:
- الرئيس الأوكراني ليس مستقلا والناتو والولايات المتحدة يتحكمان به.
- روسيا فقدت الثقة في المفاوضين الأوكرانيين.
انفصاليو دونيتسك: قواتنا تسيطر على 4 بلدات جديدة جنوب غرب المدينة ليرتفع عدد البلدات التي سيطرنا عليها إلى 167.
وزارة الدفاع الروسية:
- قواتنا استهدفت 73 منشأة عسكرية لأوكرانيا الليلة الماضية.
- أسقطنا 6 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة من أوكرانيا.
- مقتل 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات في ضربات صاروخية بمنطقتي نوفورونتسوفا وكيسلفكا.
Video reportedly of a Russian Krasnopol laser-guided artillery strike on a Ukrainian position at the Azovstal plant in Mariupol.https://t.co/m3K3SmXiUR pic.twitter.com/ux67ryX3Qi
— Rob Lee (@RALee85) April 20, 2022
وكالة الأنباء الفرنسية: وصول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى كييف.
عمدة ماريوبول: نأمل بإجلاء 6 آلاف شخص من المدينة المحاصرة في 90 حافلة اليوم.
وزارة الدفاع النرويجية: قمنا بشحن 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال (Mistral) إلى أوكرانيا.