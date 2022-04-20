ولي عهد البحرين يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بعيد الفصح

هنّأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعيد الفصح، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

ونقلت الوكالة أنه تم خلال المكالمة "التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، واستعراض الأحداث الأخيرة في القدس الشريف، والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".

وتضيف الوكالة أنه تمّ "استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية".

يشار إلى أن كلا من البحرين وإسرائيل وقعتا في 2020 اتفاقية تطبيع للعلاقات، كما وقع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد نهاية مارس/آذار الماضي ما سمي بـ"الإستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين"، على هامش انعقاد قمة النقب الدبلوماسية بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي.

وقد حذّر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمس الثلاثاء في بيان، من أن "أياما صعبة ما زالت تنظر بالقدس"، مشيرا إلى أن القادة الفلسطينيين والإسرائيليين يتحملون مسؤولية الحد من التوتر الحالي هناك.

ويسود منذ أيام توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين وجماعات يهودية متطرفة إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.