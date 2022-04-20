في رسالة إلى الرئيس الجزائري.. الملك سلمان يؤكد موقف السعودية الثابت من قضية فلسطين

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في رسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حرص السعودية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن تبون "استقبل يوم أمس الثلاثاء سفير السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، الذي نقل له رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الملك سلمان عبّر للرئيس تبون "عن مشاعر الأخوّة والمودة"، مشيدا "بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين"، ومعربا عن "مشاركته الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية".