في رسالة إلى الرئيس الجزائري.. الملك سلمان يؤكد موقف السعودية الثابت من قضية فلسطين
19/4/2022
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في رسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حرص السعودية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن تبون "استقبل يوم أمس الثلاثاء سفير السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، الذي نقل له رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الملك سلمان عبّر للرئيس تبون "عن مشاعر الأخوّة والمودة"، مشيدا "بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين"، ومعربا عن "مشاركته الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية".
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية