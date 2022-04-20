لليوم الرابع.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

لليوم الرابع على التوالي، اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأخلت المسجد الشريف من المصلين والمعتكفين قبيل اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحاته.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت ما تبقى من مصلين داخل المصلى القبلي، كما حاصرت النساء داخل مصلى قبة الصخرة.

واعتدت قوات إسرائيلية بالضرب على عدد من المرابطات في المسجد الأقصى، كما أبعدت مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري عن باحات الأقصى المبارك وأبوابه.

وفجر اليوم، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر، كما انتشرت بشكل واسع على بوابات المسجد المبارك لمنع المصلين من العودة والدخول إليه مجددا.

تغطية صحفية: " لحظة إخراج قوات الاحتلال للأهالي من المسجد الأقصى بالقوة" pic.twitter.com/NLYwqnjIgC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 20, 2022

في المقابل، قامت مجموعة من المرابطين بالبقاء داخل المسجد القبلي لمنع اقتحامه، كما تحاول طوال الوقت الدق على أبواب ونوافذ المسجد، في محاولة لإرباك وإزعاج المستوطنين وجنود الاحتلال المنتشرين داخل باحات المسجد الأقصى.

وقد أطلقت قوات إسرائيلية قنابل الصوت والغاز داخل المسجد القبلي بالأقصى، لإسكات أصوات الطرق، كما اعتلى أفراد من شرطة الاحتلال سطح المسجد القبلي.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إنه يخشى أن يسمح الاحتلال للمستوطنين بإدخال القرابين غدا الخميس إلى باحات المسجد الأقصى.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تلبي جميع طلبات المستوطنين لأنها حكومة هشة.

ويقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بشكل يومي، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع ما يسميه اليهود عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس.





منع دخول اليهود

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن القيادة السياسية والأمنية قررت إغلاق المسجد الأقصى أمام دخول اليهود، ولكن ابتداء من يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفال بعيد الفصح، وحتى نهاية شهر رمضان.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القرار جاء بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة نفتالي بينيت على خلفية احتدام التوتر وفي محاولة لنزع فتيل الانفجار.

وبحسب القرار، لن يُسمح بدخول اليهود في الفترات الزمنية التي خصصتها لهم السلطات الإسرائيلية على مدار أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس، علما أنه يُحظر عليهم دينيا الدخول في يومي الجمعة والسبت.

من جهة أخرى، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ‏الشرطة الإسرائيلية استدعت مسؤولي مسيرة الأعلام وأبلغتهم رفضها تأمين المسيرة بعد تهديد حركة حماس.

وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى بعد انتهاء اقتحام عدد من المتطرفين لباحات المسجد في عيد الفصح اليهودي، وذلك للمرة الثالثة خلال 3 أيام.

مواجهات في الضفة

وفي الضفة الغربية، أصيب أكثر من 90 فلسطينيا في مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين عند مدخل قرية بُرقة شمالي نابلس، كانوا يحتجون على تأمين جيش الاحتلال وصول حافلات المستوطنين إلى أطلال البؤرة الاستيطانية حومش التي أخلتها الحكومة الإسرائيلية عام 2005.

وفي مدينة الخليل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين والسماح لعشرات اليهود بأداء طقوسهم الدينية في ساحاته بحجة الأعياد اليهودية.

كما شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية داخل البلدة القديمة في الخليل وأغلق عددا من الشوارع المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في الخليل إن سلطات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي نهائيا أمام الفلسطينيين الاثنين والثلاثاء، ومنعت رفع الأذان عبر مكبراته، وسمحت للمستوطنين باستخدام الجزء الخاص بالمسلمين لأداء طقوس دينية والاحتفال داخله بالعيد.





تقسيم الأقصى

من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالسعي للتقسيم المكاني والزماني للأقصى.

كما دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الاستنفار والاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

واعتبرت الحركة إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد أمام المصلين لإقامة حفل غنائي انتهاكا خطيرا للمقدسات الإسلامية واستفزازا لمشاعر المسلمين.

كما دعا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، القائمة الموحدة، وهي الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية، إلى الانسحاب الفوري من الحكومة الإسرائيلية.

وكان الشيخ رائد صلاح وصل إلى المسجد الأقصى عقب اقتحامات نفذها المستوطنون صباح أمس تحت حماية مكثفة من شرطة الاحتلال.

وقالت مراسلة الجزيرة إن مجلس الأوقاف الإسلامي اجتمع بوفد من الداخل الفلسطيني بحضور الشيخ رائد صلاح ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة والنائب أسامة السعدي عن القائمة العربية المشتركة.

شيخ الأقصى رائد صلاح في رحابه.. pic.twitter.com/uhX2jbFjqx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

وقد هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتوجيه ضربات قوية لما وصفها بمنظمات الإرهاب في غزة إذا استمر إطلاق النار والتحريض، حسب تعبيره.

وقال غانتس إن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية متأهبة للتعامل مع كل طارئ وكل سيناريو، والحفاظ على حرية العبادة في القدس، حسب تعبيره.

وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي بالتصرف لوقف العدوان على الفلسطينيين في المسجد الأقصى والحرم الشريف فورا.

كما طالب مجلسَ الأمن بتوفير حماية دولية للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.





التزام أميركي بأمن إسرائيل

في سياق موازٍ، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالجهود المتعقلة والمسؤولة -حسب تعبيره- التي تبذلها إسرائيل للحفاظ على حرية العبادة لكافة الأديان في القدس.

وأضاف بيان صدر عن مكتب وزير الخارجية الإٍسرائيلي أن الوزير بلينكن هاتف الوزير لبيد، وأن هذا الأخير أكد أهمية أعياد البيسَح اليهودي والفصح المسيحي وشهر رمضان.

وقد أبلغ لبيد، الوزيرَ بلينكن أن إسرائيل لن تكون مستعدة للتسليم بالدعوات المؤيدة للعنف، وأكد ضرورة توفر دعم دولي من أجل إعادة الهدوء إلى القدس.

وفي ردود الفعل الدولية، أفادت الخارجية الأميركية بأن بلينكن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد بشأن أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دائرة العنف عبر ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أعمال تذكي التوتر.

كما بحث الوزيران الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل إيران ووكلائها، وفق وصف البيان.

وجدد وزير الخارجية الأميركي التزام الإدارة الأميركية الراسخ بأمن إسرائيل، وأدان الهجمات الصاروخية الأخيرة من غزة.

وشدد بلينكن على دعم بلاده لحل الدولتين المتفاوض عليه والرغبة في توسيع العلاقات الإسرائيلية وتعميقها في المنطقة بعد قمة النقب.

كما قالت الخارجية الأميركية إن بلينكن بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوتر المتزايد وأعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وشدد على أهمية عمل الفلسطينيين والإسرائيليين على إنهاء دوامة العنف بالامتناع عن أعمال وخطابات من شأنها أن تصعد التوتر.

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتحسين حياة الفلسطينيين بطرق ملموسة ودعم أميركا لحل الدولتين المتفاوض عليه.