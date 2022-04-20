طهران: إنجاز القضايا الفنية في مفاوضات فيينا النووية وبقاء الملفات السياسية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن المفاوضات التقنية بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها انتهت، وإنه يجب الآن تسوية الملفات السياسية، حسب تعبيره.

وأشار إسلامي إلى اكتمال صيانة المنشآت والمواقع النووية التالفة، قائلا إنه "وفقا لقانون العمل الإستراتيجي حول إلغاء الحظر، فإن أنشطة هذه المواقع -بما في ذلك الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي- قائمة كمّا ونوعا". وحول القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا، أكد أنها اكتملت وتحددت، وبقيت القضايا السياسية العالقة التي تعود إلى وزارة الخارجية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ذكر أن إيران أبلغت الوكالة ببدء العمل لإنتاج مكونات لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز (وسط إيران) التي تعد أكبر محطة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.

وذكر غروسي -في تقرير- أن إيران طلبت بتاريخ التاسع من أبريل/نيسان الجاري تركيب كاميرات المراقبة بموقع نطنز، وأن الوكالة استكملت عملية تركيب الكاميرات وأزالت الأختام في 12 أبريل/نيسان الحالي.

وأكد إسلامي أن كافة المواضيع التقنية واضحة لجميع الأطراف المشاركة في محادثات فيينا، وتمت مناقشتها، والآن حان الوقت لكي ترفع واشنطن العقوبات عن إيران، وأكد إسلامي أن طهران شاركت في المفاوضات التي أدت إلى الوصول للاتفاق النووي حتى تثبت أن برنامجها النووي سلمي وأن الاتهامات الموجهة لها غير صحيحة.

يذكر أن إيران تخوض منذ سنة مفاوضات مع الغرب، في مسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، على أن يتيح الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على طهران مما يسمح لها بالوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج.

ونص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكنها من تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران؛ دفعا طهران إلى التراجع عن بعض التزاماتها.