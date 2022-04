حرب أوكرانيا.. كييف تعلن عن ممر آمن لإجلاء المدنيين بماريوبول والغرب يزودها بطائرات عسكرية

قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن بلادها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء ممر إنساني اليوم بمدينة ماريوبول المحاصرة لإجلاء المدنيين، ومن جانب آخر قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن شركاء أوكرانيا زودوها بطائرات عسكرية إضافية وقطع غيار.

وأوضحت فيريشوك أنه سيجري إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من ماريوبول، وأوضح عمدة المدينة أنه يأمل بإجلاء 6 آلاف شخص من المدينة المحاصرة في 90 حافلة اليوم.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء أن نحو 120 مدنيا كانوا يعيشون بجوار مجمع آزوفستال للصلب شرقي ماريوبول غادروا عبر ممرات إنسانية في المدينة التي تشهد أشد قتال في الحرب وأسوأ كارثة إنسانية.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينتسيف إنه تم تشكيل 3 قوافل إنسانية في 3 اتجاهات، تضم حافلات ومركبات وسيارات إسعاف بهدف إجلاء كل من يستسلم من الجنود الأوكرانيين و"مسلحي التشكيلات القومية المتطرفة" من ماريوبول.

قالت وزارة الدفاع الروسية "القوات المسلحة، انطلاقا من مبادئ إنسانية بحتة، تقترح مرة أخرى أن يوقف مقاتلو الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب عملياتهم العسكرية ابتداء من الثانية ظهرا بتوقيت موسكو في 20 أبريل/نيسان ويلقوا السلاح".

Video of Russian Su-34 bombers targeting the Azovstal plant in Mariupol. https://t.co/4ZjwILfe93 pic.twitter.com/eeNJk8Ds3L

— Rob Lee (@RALee85) April 20, 2022