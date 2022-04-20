القضاء البريطاني يسمح بتسليم أسانج لأميركا

سمح القضاء البريطاني رسميا بتسليم جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" (WikiLeaks) للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، وذلك بعد سنوات من الخلاف القضائي، وأصدرت محكمة "وستمنستر" في لندن اليوم الأربعاء أمرا رسميا بتسليم أسانج للولايات المتحدة، وأصبح الأمر الآن متروكا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وقد أُعلنت هذه الخطوة الإجرائية في المعركة القضائية الطويلة التي تحظى باهتمام كبير في جلسة محكمة بوسط لندن بعد قرار في مارس/آذار الماضي بمنع السماح لأسانج الأسترالي المولد بالطعن على أمر تسليمه. ويتعين الآن على باتيل أن توقع أمر التسليم وبعد ذلك يمكن لأسانج محاولة تحدي القرار بمراجعة قضائية.

وتشمل المراجعة القضائية أن يفحص قاض مدى قانونية القرار الذي يسمح بتسليم أسانج المحتجز في سجن جنوب شرق لندن منذ 2019 وكان قبل ذلك قد أقام في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لمدة 7 سنوات.

وأسانج البالغ من العمر 50 عاما مطلوب بالولايات المتحدة في 18 تهمة جنائية منها انتهاك قانون يتعلق بالتجسس بعد أن نشر موقع ويكيليكس أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.

وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطيرا للغاية على حرية الصحافة. وفي 14 مارس/آذار الماضي، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه أسانج لتجنب تسليمه.