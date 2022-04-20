مفتي عمان يثمن صمود المقدسيين ومساجد الكويت تدعمهم بالدعاء

ثمن مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الموقف البطولي للمرابطين الذين يواجهون الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى في شهر رمضان، بينما دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت أئمة المساجد إلى الدعاء في قنوت الوتر من صلاة التراويح والقيام لأهل فلسطين.

وقال الخليلي في تغريدة على تويتر، "كما نسر ونُعجب بالموقف البطولي الذي يقفه المرابطون في القدس الشريف لحمايته من تدنيسه برجس الاحتلال الصهيوني، فإننا نبتهل ونضرع إلى الله أن يُمد أولئك الأبطال بمدد نصره وأن يشد أزرهم بملائكته".

وانتقد الخليلي تخاذل الأمة الإسلامية لا سيما العرب، عن نصرة إخوانهم في القدس المحتلة، مستنكرا تسارع من أسماهم البعض إلى مائدة الإفطار مع العدو لينالوا منها حظاً وافراً كأنما هي مغنم لا يعوض.

كما نسر ونُعجب بالموقف البطولي الذي يقفه المرابطون في #القدس الشريف لحمايته من تدنيسه برجس الاحتلال الصهيوني ونبتهل ونضرع إلى الله أن يُمد أولئك الأبطال بمدد نصره وأن يشد أزرهم بملائكته، بقدر ذلك؛ نعجب ونتحير من هذا التخاذل الذي شمل الأمة الإسلامية -لا سيما العرب- عن نصرة إخوانهم pic.twitter.com/krsqiVUKq9 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 17, 2022

وفي الكويت، أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي، تعميما إداريا يدعو فيه أئمة المساجد والمؤذنين إلى الدعاء في قنوت الوتر من صلاة التراويح والقيام لأهل فلسطين خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم "إنه لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين والمسجد الأقصى من انتهاكات صارخة من قبل الكيان الصهيوني؛ لذا يرجى الدعاء لإخواننا في أرض فلسطين في قنوت الوتر من صلاة التراويح والقيام في هذه الليالي المباركة".

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

ويكتسب اقتحام المستوطنين، خلال الأسبوع الجاري، حساسية خاصة، نظرا لتزامنه مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس.