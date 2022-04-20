تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في اليوم 56 من الحرب الروسية على أوكرانيا، وتتصدر الأحداث ميدانيا معاركُ مصنع آزوفستال في ماريوبول؛ آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة، وسط اتهامات متبادلة عن عرقلة عملية التفاوض وتشاؤم أميركي بشأن مسارها.

مهلة ماريوبول

وانتهت مساء اليوم المهلة الثانية التي منحتها وزارة الدفاع الروسية للمقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال؛ آخر معاقل القوات الأوكرانية في ماريوبول، وذلك لوقف القتال وتسليم أسلحتهم، لكن قائدا لإحدى الوحدات التي يُعتقد أنها صامدة في المدينة المحاصرة قال إن قواته يمكنها البقاء أياما أو ساعات فقط.

وتعد هذه المهلة الثانية بعد رفض المقاتلين الأوكرانيين المهلة الأولى التي منحها الروس أمس الثلاثاء، في حين نشرت وسائل إعلام روسية صورا قالت إنها لسيطرة القوات الشيشانية على دبابات وآليات تابعة لكتيبة آزوف الأوكرانية المتحصنة في مصنع آزوفستال بماريوبول.





وبالتوزاي مع انتهاء المهلة الروسية، أعلن مسؤول أوكراني كبير مساء الأربعاء أن بلاده اقترحت على روسيا عقد "جولة خاصة" من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة على تويتر "نعم، من دون أي شروط، نحن مستعدون لجولة خاصة من المفاوضات في ماريوبول نفسها"، وذلك "بهدف إنقاذ أناسنا، وآزوف، والجنود، والمدنيين، والأطفال، والأحياء والجرحى".

من جهته، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم عسكري دولي عاجل لكسر الحصار عن مدينة ماريوبول. وردا على سؤال للجزيرة في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كييف؛ قال زيلينسكي إنه ليس لدى أوكرانيا حاليا الأسلحة اللازمة لاستعادة السيطرة على ماريوبول لكن لديها الإرادة. وأضاف أن بلاده مستعدة لمبادلة أسرى روس بالمقاتلين المدافعين عن ماريوبول.

وكان قائد اللواء 36 مشاة بحرية التابع للجيش الأوكراني في ماريوبول سيرهي فولينا طالب بإخراج العسكريين والمدنيين إلى دولة ثالثة بطريقة آمنة، على حد وصفه.

أما المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر شبوتون فقال إن السيطرة على مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول وإنهاء المقاومة يمثل الأولوية القصوى لروسيا، وفق تعبيره.

وأضاف شبوتون أن روسيا تواصل شن هجماتها على مدن مختلفة في لوغانسك ودونيتسك (شرقي البلاد)، وأن قواتهم نجحت في صد 10 هجمات للقوات الروسية ودمرت عتادا لها خلال تلك المعارك.

إنسانيا، أعرب عمدة مدينة ماريوبول عن أمله في إجلاء 6 آلاف شخص من المدينة المحاصرة في 90 حافلة اليوم.

بدورها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشكوك التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الروسي لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن الفئات المشمولة بالاتفاق والتي سيسمح لها بمغادرة ماريوبول هي النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية -في منشور لها على فيسبوك- أن جهود الحكومة مُنصبة الآن على الوضع الإنساني الكارثي في مدينة ماريوبول.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 70 موقعا عسكريا أوكرانيًّا في الليلة الماضية، وتحدثت عن مقتل نحو 40 عسكريًّا أوكرانيا بعد استهدافهم بصواريخ وصفتها بأنها فائقة الدقة.

ونشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف صورا لما قال إنه رفع العلم الروسي وعلم جمهورية الشيشان عند مدخل مدينة رُوبيجني في مقاطعة لوغانسك.

وقال قاديروف -في حسابه على تليغرام- إن ما سماها القوات المشتركة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الخاصة الشيشانية سيطرتا بشكل كامل على المدينة التي شهدت معارك ضارية في الأسابيع الأخيرة.





صاروخ سارمات

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات".

وقالت الوزارة إن الصاروخ -الذي وصفته بالأقوى والأبعد مدى في العالم- أطلق من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في إقليم أرخانغيلسك، وأصاب هدفه بدقة في شبه جزيرة كامشاتكا.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الروسي على نجاح إطلاق الصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، واصفا إياه بالحدث العظيم والمهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، وفق تعبيره.

وقال إن الصاروخ الروسي "لا شبيه له في أي مكان آخر"، وسيجبر كل من يحاولون تهديد روسيا على التفكير أكثر من مرة.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده ستحقق هدف ما سمّاها العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، وهو تطبيع الحياة تدريجيا في دونباس، حسب تعبيره.

في المقابل، قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة قبل إجراء اختبار الصاروخ الباليستي الجديد.

وذكر مسؤول عسكري أميركي أن التجربة الصاروخية الروسية الجديدة روتينية ولا تشكل أي تهديد.

وأضاف المسؤول العسكري أن الولايات المتحدة تدرب عددا صغيرا من القوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر خارج البلاد.

مستقبل المفاوضات

وبشأن مستقبل المفاوضات، أعربت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية عن تشاؤمها إزاء المفاوضات الأوكرانية الروسية الجارية.

وقالت نولاند -في تصريحات لمحطة تلفزيونية أميركية- إن المفاوضات بين الجانبين لا تزال مستمرة لكن الوضع يدعو للتشاؤم بسبب إصرار بوتين على استسلام أوكرانيا، وفق تعبيرها.

وأكدت نولاند أن واشنطن ستواصل توفير كل أنواع الأسلحة التي يحتاجها الأوكرانيون في هذه المعركة، وأنه يجب إدخال التعديلات المطلوبة عليها كلما تغيرت طبيعة القتال.

ورأت المسؤولة الأميركية أن الأوكرانيين يخوضون حربا ضارية في مواجهة من سمته "الدكتاتور الوحشي".

وقالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن لافروف أبلغ جاويش أوغلو أنه لا مستقبل لمفاوضات بلاده مع أوكرانيا إذا لم تأخذ كييف المطالب الروسية بعين الاعتبار.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إن الأوكرانيين والروس ما زالوا يتفاوضون رغم كل الظروف، وإن هناك إشارات إيجابية بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي في إسطنبول، ولكن مع وجود شروط لكلا الطرفين.

وأكد أن أكثر المواضيع حساسية لدى الطرفين تتعلق بشبه جزيرة القرم وإقليم دونباس.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اتهم أوكرانيا بالتراجع عن التزاماتها في المحادثات، وطالبها بموقف واضح.

وفي غضون ذلك، جددت الرئاسة الأوكرانية تأكيد أن المفاوضات ستتوقف إذا سيطرت القوات الروسية على مدينة ماريوبول.

فنلندا والانضمام لحلف الناتو

وفي فنلندا، بدأ البرلمان جلسة مناقشة مشروع الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المسمى بالوثيقة البيضاء الذي يحدد إنهاء صفة الحياد التاريخي للبلاد.

وقال مراسل الجزيرة إن 109 من البرلمانيين -البالغ عددهم 200- أعلنوا دعمهم لانضمام هلسنكي لحلف الناتو، في حين عارض 12 عضوا.





وشارك في الجلسة البرلمانية الفريق الحكومي بجميع وزرائه وبرئاسة رئيسة الوزراء.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو -في افتتاح الجلسة- إنه إذا تم التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو، فإن على فنلندا الاستعداد للتعامل مع ردود الفعل المتوقعة، وأضاف أن قرارات السياسة الأمنية في أيدي الفنلنديين وليست موجهة ضد أحد.

وفي تصريح للجزيرة، قال وزير خارجية فنلندا إن هناك أغلبية في بلاده من المواطنين والأحزاب تؤيد انضمام البلاد إلى الناتو، وإن ارتفاع هذا التأييد -الذي وصفه بالصاروخي- كان نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأشار إلى أن بلاده تعلم عدم رغبة روسيا في توسيع الناتو نحو حدودها، لكن فنلندا تتخذ قراراتها من منطلق دفاعي.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفنلندي للجزيرة إن "الوضع تغير بعد الغزو الروسي، ولهذا تغيرت طريقة تفكيرنا"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ قراراتها بناء على ظروفها الحالية.

وحذرت روسيا فنلندا والسويد مما سمّتها عواقب انضمامهما إلى الحلف. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن دول الناتو رفعت مستوى دعم أوكرانيا بالأسلحة ومنها الولايات المتحدة التي زودتها بمروحيات.

وفي تصريحات -خلال لقائها الدوري بوسائل الإعلام- أضافت زاخاروفا أن هذه المروحيات من طراز "إم آي 17" (MI 17)، يمكن استخدامها لاستهداف الأراضي الروسية، وفق تعبيرها.