اليمن.. هدنة لشهرين تدخل حيز التنفيذ وسط ترحيب إقليمي ودولي

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ دخول هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ مساء اليوم السبت الذي يوافق أول أيام شهر رمضان، في حين رحبت إيران وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوة.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي "بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم. بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا".

وأكد المبعوث الأممي أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة، بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة".

وبحسب البيان "تتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع".

وقف العمليات الهجومية

وفي وقت سابق، قال غروندبرغ إن الأطراف وافقت على وقف العمليات الهجومية الجوية والبرية والبحرية داخل وعبر حدود اليمن، مشيرا إلى أن نفس الأطراف وافقت على دخول سفن الوقود ميناء الحديدة (غربي اليمن)، واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وأشار غروندبرغ إلى أن الرحلات من مطار صنعاء ستكون إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة.

كما قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن الأطراف وافقت على الاجتماع برعاية الأمم المتحدة لفتح الطرق في تعز ومحافظات اليمن الأخرى.

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف: نرحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة ولمدة شهرين.https://t.co/0wbhzuIztF#واس_عام pic.twitter.com/CpYX1s9Sde — واس العام (@SPAregions) April 1, 2022

ترحيب بالهدنة

من جهته، رحب التحالف الذي تقوده السعودية بالهدنة، وأكد أنه يدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيتها.

وقال التحالف إنه يدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.

وفي صنعاء، رحب المتحدث باسم جماعة الحوثي بإعلان المبعوث الأممي لليمن هدنة إنسانية لمدة شهرين.

وفي السياق، قال القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر إن نجاح الهدنة مرهون بتنفيذها.

ويأتي الإعلان عن هدنة لمدة شهرين عقب المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت في الرياض وبعد إعلان التحالف هدنة تتواصل طوال شهر رمضان، وقبل ذلك أعلنت جماعة الحوثي هدنة لمدة 3 أيام.

التنفيذ للهدنة المعلنة من قبل المبعوث تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ

وعلى شعبنا اليمني توخي الحذر — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 1, 2022





ترتيبات الهدنة

وبعيد إعلان المبعوث الأممي عن التوصل لهدنة، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك -الجمعة- أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ترتيبات إطلاق أسرى، وفتح مطار صنعاء، وتسيير سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة، وفتح المعابر بمدينة تعز (جنوب غرب) وكل ما من شأنه أن يخفف معاناة اليمنيين التي تسبب فيها الحوثيون، وفق تعبيره.

وقال بن مبارك إن هذه التوجيهات تأتي انسجاما مع موقف الحكومة اليمنية الداعم لأي جهود تخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة شهر رمضان.

وأعلن وزير الخارجية اليمني عن تسيير سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة.

أمل بالسلام

وفي ردود الفعل الدولية، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تتيح الهدنة إطلاق عملية سياسية تفضي لسلام دائم في اليمن.

وفي لندن، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإعلان عن الهدنة، وقال إن هناك الآن فرصة لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين عام 2014 على مناطق واسعة، بما فيها العاصمة صنعاء، وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد من أجل استئناف المفاوضات السياسية المتوقفة، لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودفع 80% من السكان للاعتماد على المساعدات.

ومن جانبه، رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بإعلان هدنة إنسانية في اليمن برعاية أممية لمدة شهرين .

وأعرب زاده عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار، وإقرار وقف إطلاق النار الدائم في سياق الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يرحب بالهدنة في اليمن، لكنه اعتبرها "غير كافية".

وصرّح بايدن بأن "هذه خطوات مهمة لكنها غير كافية. ويجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وكما قلت من قبل: من الضروري إنهاء هذه الحرب".

وكذلك، رحبت الخارجية التركية بالاتفاق، وأعربت عن الأمل في أن يتبع خطوة الهدنة، إعلان وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية حل سياسي في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الوزارة أن أنقرة ستواصل دعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة بهذه المرحلة، وتشجيع الحوار والمصالحة بين كافة الشرائح وتقديم الدعم للشعب اليمني.